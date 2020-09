Pedro Pinto retira candidatura ao grupo parlamentar do PSD

Pedro Pinto decidiu recuar na candidatura à liderança da bancada do PSD. O deputado, crítico da liderança de Rui Rio, entende não ter os apoios necessários para avançar.



Numa carta a que a SÁBADO teve acesso, Pinto afirma que "há caminhos que não se fazem sozinho" e revela que os contactos feitos dentro do grupo parlamentar deixaram claro que não teria apoio para conseguir uma vitória.



"Infelizmente e, após esses contatos, percebi que a vontade de mudança que sinto, e que é partilhada por muitos de vós, colide com o receio que todas as mudanças transportam e com o conforto do conhecido, vencendo assim a audácia de alguns, conduzindo à imobilização de todos", escreve o antigo líder da distrital de Lisboa, que diz continuar a defender a necessidade de valorizar o papel dos deputados no seio do grupo parlamentar.



"A minha certeza da necessidade de mudança, que sei que é partilhada por muitos de vós, mantêm-se e não esmorecerá em momento algum", promete, explicando ter percebido que não é, contudo, o momento para uma candidatura que personifique o descontentamento que se sente na bancada.



"Sei que, por vezes, o nosso tempo não é o tempo da maioria. Sei que nesses momentos é necessário aguardar e caminhar lado a lado. Nesses momentos, ensinou-me a experiência, é necessário aguardar que a audácia vença a inércia e que todos possamos, em conjunto, construir as necessárias transformações para que possamos fazer mais e melhor pelos portugueses", defende.