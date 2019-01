"Estão a tentar todo o tipo de truques", diz à SÁBADO o presidente da distrital do PSD Lisboa, Pedro Pinto , sobre a convocatória do Conselho Nacional que se vai pronunciar sobre a moção de confiança a Rui Rio



Para Pedro Pinto, não é irrelevante a reunião começar às 17h, nesta quinta-feira, no Porto em vez de se iniciar às 21h como é mais habitual nos encontros destes órgãos.



"O Conselho Nacional que se vai pronunciar sobre uma moção de confiança tem de ter presentes todos os seus membros. Não só aqueles que votam, mas também os que não votam", nota o dirigente social-democrata, afirmando que, num dia de semana, estar no Porto às 17h implica perder um dia de trabalho.



"Não são só os deputados que têm de faltar ao plenário. Então e os autarcas que já têm reuniões marcadas? E quem trabalha? E os que têm profissões liberais? E os que têm de vir das regiões autónomas e dos círculos da emigração", questiona Pedro Pinto, admitindo que, a manter-se esta hora para o início dos trabalhos, "no limite a bancada do PSD pode ficar vazia" durante o plenário desta quinta-feira na Assembleia da República.





Além do apelo à mudança da hora do arranque do Conselho Nacional, Pedro Pinto pede ainda ao presidente daquele órgão, Paulo Mota Pinto, que "clarifique já se a votação vai ser secreta ou não".



Pedro Pinto teme que uma votação de braço do ar "condicione as pessoas" e defende que a votação seja por voto secreto.



Contactado pela SÁBADO, Paulo Mota Pinto não quis fazer qualquer comentário sobre o método de voto. No entanto, uma fonte da direcção assumiu à SÁBADO que "segundo as regras, as votações das moções são feitas de braço no ar".



"Faria algum sentido uma moção de confiança ao Governo ser votada por voto secreto no Parlamento?", questiona o vice-presidente de Rui Rio ouvido pela SÁBADO.



De facto, o regulamento do Conselho Nacional prevê que as votações daquele órgão sejam feitas de braço no ar.



No entanto, o mesmo regulamento prevê que isso possa ser alterado a pedido de 10% dos membros do Conselho Nacional presentes na reunião.



E Pedro Pinto admite que "obviamente" esse requerimento será apresentado se até ao início da reunião a direcção não esclarecer que a votação poderá ser secreta.



De qualquer modo, o líder da distrital diz que "seria importante conhecer as regras do jogo antes de a reunião começar".



Apesar das críticas à hora e local escolhidos para a reunião, o líder da distrital de Lisboa ficou satisfeito por o Conselho Nacional reunir já esta quinta-feira.



"Assim, há menos tempo para tentar influenciar as pessoas", diz Pedro Pinto, que já assumiu estar entre os que desejam uma mudança de direcção e que acredita que Rui Rio sofrerá uma derrota na votação de quinta-feira.