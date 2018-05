Num discurso marcadamente de esquerda, defendeu que o Estado é um instrumento colectivo para defender a liberdade

Uma citação de Karl Marx. Um aperto de mão caloroso e um abraço ao líder socialista. E uma sala em pé, a aplaudir. Pedro Nuno Santos levantou finalmente os congressistas já no final do seu discurso, marcadamente de esquerda.



"Depois destes dois anos e meio liderados por António Costa, nós podemos todos sair com orgulho de dizer: 'Sim, eu sou socialista!'" A declaração arrancou o congresso da modorra pós-almoço e serviu para o secretário de Estado adjunto do Primeiro-ministro abordar novamente o debate ideológico interno, de que tem sido um dos protagonistas. Mas sublinhando que se se é de esquerda radical, moderada, europeísta não interessa aos portugueses.



"Desenganemo-nos se acharmos que um partido como o nosso se deve dirigir apenas para os sectores mais criativos. São centenas de milhares, talvez milhões, de trabalhadores portugueses que trabalham 40 ou mais horas por semana e que ganham mal, que ganham pouco. O PS só pode, só merece só manterá uma maiora no país se não deixar de falar para este povo, que esteve sempre na origem dos partidos como o nosso. Estamos cá para os representar." O PS tem que o aceitar para não "ter um destino semelhante à das congéneres europeias" que esqueceram esta questão, afirmou Pedro Nuno Santos.



E continuou: "A direita ganhou quando conseguiu também polorizar cá dentro uma determinada ideia do Estado. O Estado como uma ideia má, como um empecilho numa floresta de oportunidades. É o Estado um instrumento colectivo para garantir a liberdade; a liberdade de todos e não de alguns."



Um Estado, disse, citando Karl Marx, seguindo a matriz: "De cada um, segundo sua capacidade; a cada um, segundo as suas necessidades".