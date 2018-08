Pedro Duarte assumiu finalmente que é alternativa a Rui Rio na corrida à liderança do PSD. A ideia de avançar agora é uma tentativa de ganhar vantagem por ser o primeiro a assumir já que não vai esperar para desafiar Rio.O ex-líder da JSD não quer, porém, provocar um congresso antes das legislativas. O calendário eleitoral de 2019 é apertado e não há tempo para mudar a liderança e preparar listas após as europeias se, como antevêem os críticos de Rio, o resultado social-democrata nas urnas for um desastre.Ainda assim e enquanto Luís Montenegro anda por aí a congregar descontentamentos nas hostes laranjas, Pedro Duarte resolveu dar este sábado uma entrevista ao Expresso para marcar terreno face a Montenegro."Não há nada antes das legislativas", assegura àfonte próxima de Pedro Duarte, avançando que o timing do anúncio serve para "evitar compromissos com Montenegro" depois das eleições e quando a liderança de Rui Rio for posta em causa.A mesma fonte diz àque os apoiantes de Pedro Duarte querem "evitar a ideia de que o próximo [líder] já está escolhido"."Assume que será candidato e quanto mais cedo melhor. Montenegro não fecha a porta, mas não a abriu. Agora será candidato contra", defende a mesma fonte.Antes que o Expresso fosse para as bancas, Pedro Duarte falou com todos os ex-líderes do PSD, mas também com aqueles que são muitas vezes apontados como possíveis futuros presidentes do partido.A lista de pessoas que foram avisadas por Pedro Duarte inclui Luís Montenegro, mas também José Eduardo Martins, Paulo Rangel, Carlos Moedas e Maria Luís Albuquerque.Director da campanha de Marcelo Rebelo de Sousa às presidenciais, Pedro Duarte pode jogar o trunfo de ser próximo do super popular Presidente da República. Mas não só.Os apoiantes de Pedro Duarte querem evitar que Luís Montenegro seja visto como o herdeiro natural do passismo, numa altura em que são cada vez mais os descontentes com Rio e a sua estratégia de aproximação ao PS que confessam nos corredores que gostariam de ver Pedro Passos Coelho regressar."Passos gosta muito dele e será decisivo", acredita um próximo de Pedro Duarte.Para combater Rui Rio, mas também outros eventuais candidatos, Pedro Duarte aposta tudo numa imagem de renovação.Para isso, será essencial a equipa com que se apresentará e que deverá incluir trazer caras novas para o partido."O Pedro agora vai passar tempo a filiar talentos para uma futura Comissão Política Nacional", revela àum membro do núcleo duro de Pedro Duarte.Na entrevista ao Expresso, Pedro Duarte ensaia o discurso que quer fazer não só para o partido, mas para o país.Revela-se próximo de Emmanuel Macron e do Ciudadanos espanhol, afirmando que o mais importante será a divisão entre os que defendem uma visão aberta da sociedade contra os que se batem por "visões nacionalistas".Mas a mensagem de Pedro Duarte passa também muito por se assumir como um político diferente dos "políticos habituais", rejeitando tacticismos.Para o país, Pedro Duarte defende uma agenda para a década, curiosamente, o mesmo que António Costa defendeu como candidato a primeiro-ministro, mas que o social-democrata acusa de estar apenas a gerir o dia a dia e não a projectar o país para o futuro.Cultura e Educação surgem à cabeça das prioridades elencadas pelo ex-líder da JSD para Portugal."Em segundo lugar, o eixo da Saúde e da Segurança Social, porque são os pilares fundamentais do nosso modelo social, cuja sustentabilidade está em causa nos próximos anos", diz ao Expresso Pedro Duarte que destaca ainda a inovação e a Economia digital como "chave para o desenvolvimento económico".Contactado pela, Pedro Duarte não quis fazer qualquer comentário.