No Centro Ambulatório Pediátrico do Hospital de São João, inaugurado em Junho, o ar condicionado não funciona, o ar condicionado não funciona e as televisões estão desligadas pela falta de "um cabo". Até as ambulâncias que que asseguram o transporte interno continuam degradadas. O porta-voz dos pais das crianças que recebem tratamento no hospital responde ainda que a unidade pediátrica dos queimados funciona "num espaço sem banheira" e que as crianças devem tomar banho com compressas.

Em Julho, já depois de se saber que as crianças na unidade de pediatria oncológica do Hospital de São João, o presidente do Conselho de Administração da unidade hospitalar, António Oliveira e Silva ameaçou demitir-se caso a verba para a construção da nova ala pediátrica não fosse desbloqueada num mês – prazo que termina esta quinta-feira.

O hospitalar afirma que não recebeu "nenhuma informação nova" sobre "a questão do desbloqueio das verbas para a construção da ala pediátrica", segundo o Jornal de Notícias. O Hospital de São João afirma ainda que "tem sempre em consideração os reparos e as observações dos doentes e dos seus familiares em relação aos problemas que lhe são colocados e a que tenta dar a resposta".

Segundo declarações das Finanças, o Governo "está a analisar e a avaliar a informação de forma a adequar as actuais necessidades do Centro Hospitalar de São João à rede de prestação de serviços hospitalares da região".