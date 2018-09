O deputado avança ainda que o PCP propôs ao Governo criar um novo para imóveis com valor patrimonial tributário superior a 1,5 milhões de euros, numa taxa que pretende "melhorar a progressividade do adicional ao IMI"



O Partido Comunista Português (PCP) pretende criar uma taxa intermédia no adicional ao IMI no adicional ao IMI para os imóveis com valor superior a 1,5 milhões de euros e englobar obrigatoriamente no IRS todos os tipos de rendimentos.Estas são duas das medidas que o PCP está a negociar com o Governo no âmbito do Orçamento do Estado para 2019, segundo o jornal Eco.Segundo o deputado comunista Paulo Sá em declarações ao jornal Eco, o objectivo é tornar obrigatório o englobamento de rendimentos que hoje são tributados através de uma taxa liberatória de 28%. O PCP pretende que esta medida seja aplicada a rendimentos superiores a 100 mil euros e que se possa estender a rendimentos prediais, ou outros, como juros de aplicações de poupança ou dividendos com ações, como explica o jornal.