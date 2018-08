PCP propõe plano de emergência para o SNS

que se impõe são medidas efectivas que dotem o SNS das condições e meios para corresponder ao seu objectivo".





dotação de cada unidade de saúde dos recursos orçamentais adequados às necessidades da população e considerando a modernização dos equipamentos e o alargamento da capacidade da resposta pública, bem como a melhoria da organização dos serviços". Uma medida que aponta para aquela que tem sido uma das reinvindicações dos comunistas nas negociações do Orçamento do Estado: o aumento do investimento público na Saúde.



Neste "r eforço do investimento público" reinvindicado pelo PCP, os comunistas destacam a necessidade de garantir a "requalificação e construção de centros de saúde e de hospitais, especialmente em Évora, Seixal e Sintra".



Outro ponto definido como prioritário pelo PCP é "r everter as Parcerias Público Privado e assegurar a gestão pública desses estabelecimentos pondo fim à promiscuidade entre público e privado".



Recorde-se que ficou acordado entre o Governo e os parceiros à esquerda analisar as PPP na Saúde para decidir se seriam para manter, mas até agora o Executivo ainda não decidiu acabar com os contratos com os privados que estão a chegar ao fim. De resto e apesar dos anúncios em contrário, o ministro Adalberto Campos Fernandes resolveu renovar por dois anos, eventualmente prorrogável por mais um ano, o contrato de gestão do Hospital de Cascais.



Os comunistas consideram também serem ainda insuficientes as contratações de profissionais de Saúde feitas pelo Governo e pedem que sejam i dentificadas as carências de Médicos e Enfermeiros, Técnicos de Saúde, Auxiliares da Acção Médica e Assistentes Técnicos, procedendo à sua contratação, substituindo "as subcontratações e vínculos precários por contratações com vínculo público efectivo, como prevê o Orçamento do Estado para 2018".



"O PCP reafirma que os problemas crónicos que se reflectem na situação actual do SNS são consequência da política de direita da responsabilidade de PS, PSD e CDS. Mas o actual Governo do PS insiste numa política que fragiliza o funcionamento do serviço público e que limita a sua capacidade de responder às necessidades dos utentes", afirmam os comunistas, defendendo que "oA primeira medida deste "plano de emergência" proposto pelo PCP é "a

"Atribuir médico de família a todos os utentes na perspectiva de encontrar uma solução definitiva até ao final da legislatura, estabelecer um plano para progressiva redução do número de utentes por médico de família e implementar o enfermeiro de família" e "revogar as taxas moderadoras e garantir o transporte de doentes não urgentes a todos os utentes que dele necessitam para aceder aos cuidados de saúde" são outras medidas reclamadas pelos comunistas como prioritárias.