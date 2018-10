A duração de contrato de arrendamento vai passar a ter uma duração mínima de um ano, e renovação obrigatória nos primeiros três. Bloco e PCP aprovam medida do PS.

Os contratos de arrendamento para fins habitacionais vão passar a ter a duração mínima de três anos, como forma de dar maior estabilidade e duração aos contratos de arrendamento. Medida apresentada pelo PS tem apoio do PCP e do Bloco de Esquerda.



Em 2012, o Governo PáF determinou uma "liberalização" da duração dos contratos, mas os deputados vão reverter essa situação. As alterações ao Código Civil definem que a duração dos contratos passa a ter um mínimo de um ano e um máximo de 30 (artigo 1095º), e que a renovação passa a ser automática por períodos de igual duração, durante um "mínimo de três anos" (artigo 1096º), assinala o jornal Público. Segundo o código civil, mesmo que o senhorio estabeleça um contrato com a duração de um ano, não se vai poder opôr à sua renovação durante pelo menos três anos.



Há adendas para que o senhorio possa não cumprir a duração mínima de três anos: caso precise da habitação para si próprio ou para descendentes directos.



Já o inquilino pode decidir não renovar o contrato, bastando-lhe dar conhecimento ao senhorio da sua decisão.



A proposta do PS é de contratos com a duração mínima de três anos, mas a do BE era de cinco anos, tendo cedido em dois anos.