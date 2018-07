O PCP enviou hoje, através de uma breve nota, condolências à família e ao partido político do antigo coordenador do BE João Semedo, que morreu esta madrugada aos 67 anos."Perante a notícia do falecimento de João Semedo, o PCP endereça à família e à direcção do Bloco de Esquerda, as suas condolências", é a única frase do documento enviado à comunicação social.Médico e antigo militante comunista, o também ex-deputado do BE foi vítima de cancro, doença de que sofria há alguns anos.