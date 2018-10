Esta posição foi transmitida pelo secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, em conferência de imprensa, na sede nacional do partido, em Lisboa.

O PCP confirmou este domingo, em reunião do Comité Central, que irá votar favoravelmente a proposta de Orçamento do Estado para 2019, mas considera que o documento é "limitado e insuficiente" e promete bater-se por "novos avanços" no IRS. Confirmação surge, depois de Jerónimo de Sousa ter afirmado, esta sexta-feira, que o partido iria votar favoravelmente o OE2019, mas com reservas a serem discutidas na especialidade.



Esta posição foi transmitida aos jornalistas pelo secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, em conferência de imprensa, na sede nacional deste partido, em Lisboa.



Os votos favoráveis do PCP asseguram a aprovação da proposta de Orçamento do Estado para 2019 na generalidade. BE e Partido Ecologista "Os Verdes" já tinham anunciado que iriam votar a favor do documento na votação marcada para terça-feira.



"O PCP intervirá para que na especialidade se introduzam alterações que visem, entre outras, novos avanços no plano do IRS, prosseguindo o caminho iniciado com a eliminação da sobretaxa, o aumento do mínimo de existência e o alargamento do número de escalões", afirmou Jerónimo de Sousa.



Ao mesmo tempo, o PCP irá bater-se "para que se vá mais longe na taxação do grande capital, seja no grande património imobiliário de elevado valor, seja por via de novos passos da derrama estadual", acrescentou.