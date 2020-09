PCP admite votar contra Orçamento do Estado para 2021

O secretário-geral do Partido Comunista, Jerónimo de Sousa, afirmou esta quarta-feira que os comunistas podem chumbar o próximo Orçamento do Estado. Em entrevista à Antena 1 , o líder comunista diz que o partido pode repetir a posição assumida aquando do orçamento suplementar caso o plano apresentado para 2021 seja "mais do mesmo".