Os patrões contam com o PSD para aprovar as alterações à lei laboral que estão ser negociadas com o Governo e com os sindicatos. António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), não quer que ocorra o mesmo que em 2017, quando Passos Coelho chumbou a redução da Taxa Social Única (TSU)."O Governo não vai cometer duas vezes o mesmo erro", adiantou Saraiva ao jornal Público: "Não estou a ver que o PSD e o CDS vão votar contra o apoio a um acordo" de concertação.O Bloco de Esquerda e o PCP já se mostraram avessos a algumas medidas. Entre as negociadas pelo Governo, encontra-se o fim do banco individual de horas, o alargamento do período experimental de 90 para 180 dias em casos de trabalhadores que procurem o primeiro emprego ou de desempregados de longa duração, e de um limite máximo de seis renovações de contratos temporários.