O parecer da Confederação da Indústria Portuguesa (CIP) que chegou ontem à Comissão de Trabalho no Parlamento é arrasador. Os patrões dizem que não se revêem na proposta do Governo e que o que está no decreto-lei desvirtua o que foi acordado na concertação social.

No parecer a que a SÁBADO teve acesso, a CIP elenca "os aspectos que, na proposta de lei desvirtuam ou violam o Acordo tripartido". São pontos relacionados com o banco de horas ou a caducidade das convenções colectivas de trabalho que, segundo os patrões, estão redigidos de uma forma que altera o sentido do que ficou firmado no acordo assinado entre os patrões, a UGT e o Governo.

"Ora, a Concertação Social pressupõe, antes de mais e sobremaneira, autonomia colectiva e independência dos Parceiros Sociais, a credibilidade das suas instituições e confiança mútua não só entre eles mas também com os Governos, por forma a criar condições propícias a` negociação e a` assunção de compromissos", nota o texto enviado aos deputados que estão a analisar as alterações ao código de trabalho em sede de comissão no período de discussão pública para que sejam votadas antes do fim da sessão legislativa.

A CIP alerta para o facto de este "Acordo tripartido, ao qual a proposta de lei em apreço intenta conferir tradução legislativa" não poder "ser excepção".



"Verifica-se, porém, que nem sempre a proposta de lei respeita o Acordo", alerta o parecer que explica que "nalguns casos, a proposta de lei viola frontalmente o Acordo tripartido, acrescendo que, noutros, também lhes confere deficiente e distorcedora tradução legislativa".

"A boa fé e´ um requisito absolutamente essencial no domínio da negociação, celebração e implementação de Acordos", frisa a confederação patronal que põe em causa a boa fé do Governo neste processo.

"Construir, de modo unilateral, soluções do maior impacto sobre aspectos não contemplados, na esfera dos domínios acordados, claramente contende com a boa fé que, em todo o item negocial e concretização do consensualizado, deve imperar", lê-se no texto, que aponta uma a uma as falhas detectadas pela CIP na proposta do executivo. E diz de forma clara que, sem as correcções propostas pela CIP, a proposta de lei não traduzirá o acordo que foi assinado.

"O acervo de ajustamentos e correcções anteriormente referidos são essenciais para o integral respeito do Acordo subscrito, em 18 de Junho de 2018, em sede de CPCS, pelo Governo e a maioria dos Parceiros Sociais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social", avisam os patrões.



Pode consultar aqui o parecer da Confederação da Indústria Portuguesa.