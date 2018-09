O ex-primeiro-ministro Passos Coelho lamenta que Marcelo e Costa não tenham tido a "decência de assumir com transparência os motivos que conduziram" à substituição de Marques Vidal.

Pedro Passos Coelho, ex-primeiro-ministro social-democrata, escreveu um artigo de opinião onde agradece o trabalho desenvolvido por Joana Marques Vidal à frente da Procuradoria-Geral da República (PGR) e deixa críticas ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e ao actual primeiro-ministro, António Costa, pela não recondução. A próxima procuradora-geral será Lucília Gago.



Num artigo escrito para o jornal Observador, Passos Coelho, responsável pela nomeação de Marques Vidal em 2012, afirma que foi "sem surpresa" que recebeu a notícia de que Marques Vidal não seria reconduzida. O social-democrata diz então que "é chegado o momento de lhe prestar tributo público de reconhecimento e admiração pelo mandato ímpar que desempenhou à frente da Procuradoria-Geral da República".



Segundo Passos Coelho, a "Constituição determina [que o mandato] poder ser renovável", ao contrário do que afirma António Costa, na missiva onde justifica a escolha de Lucília Gago.



O ex-primeiro-ministro lamenta que não tenha havido "a decência de assumir com transparência os motivos que conduziram à sua substituição", acusando o primeiro-ministro e o Presidente de recorrerem à "falácia da defesa de um mandato único e longo para justificar a decisão". Passos lembra que o Partido Socialista tentou limitar os mandatos da PGR. Passos Coelho não se refere à decisão de Marcelo Rebelo de Sousa que, como Presidente, defendeu também o mandato único.



O ex-primeiro-ministro defende que Marques Vidal "desempenhou o seu mandato com total independência, sem que ninguém de boa fé possa lançar a suspeição de que tenha feito por agradar a quem pode para poder ser reconduzida", um dos argumentos muitas vezes lançado para defender o mandato único. Passos considera mesmo que o mandato de Marques Vidal apresentou resultados "singularmente relevantes na nossa história democrática".



"Bem sei que não há ninguém insubstituível e que a sua humildade o reconhece com absoluto desprendimento. Não era, de resto, a si que deveria ter cabido a acção de defesa e reconhecimento de que é inteiramente merecedora. Menos compreensível é que quem pode e deve ser consequente nesse reconhecimento não esteja interessado em fazê-lo, com benefício para Portugal", escreve ainda o ex-primeiro-ministro no seu artigo de opinião no Observador.