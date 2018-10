Silêncio. Foi esta a resposta dos maiores partidos com assento parlamentar às revelações feitas por Jorge Silva Carvalho, antigo director do Serviço de Informações Estratégicas e Defesa (SIED), feitas no livro "Ao Serviço de Portugal", que a SÁBADO divulga na edição impressa desta semana. As revelações apontam para sinais claros de instrumentalização política dos serviços secretos. Mas isso não merece comentário aos partidos políticos na Assembleia da República. Contactados oficialmente pela SÁBADO, PS, PSD, BE, PCP e CDS preferiram não reagir a estás denúncias.

Entre outros episódios, livro escrito pelo ex-espião Silva Carvalho revela a forma como Júlio Pereira tentou usar o SIS para impedir a investigação do caso Freeport de receber informações da polícia inglesa. "Um dia, fui chamado superiormente e a conversa começou de forma melíflua. ‘Já viu isto? Os ingleses estão a enviar para cá informação da polícia sobre o nosso primeiro-ministro, você dá-se bem com o MI6 [a secreta externa britânica], eh pá, você tem que dizer aos ingleses que isto não é apenas cooperação, que estão a falar do primeiro-ministro de Portugal, e que quando fazem estas coisas estão a afectar a relação entre as duas potências’". A citação é apenas uma das muitas informações polémicas descritas no livro Ao Serviço de Portugal e diz respeito a uma conversa com Júlio Pereira, ex-Secretário Geral do Sistema de Informações da República, actualmente juiz conselheiro no Supremo Tribunal de Justiça.

Mas há também dados sobre uma alegada operação de invasão à sede do PSR nos anos 90 para aceder às filhas de militantes do partido. E a revelação de que membros da UDP e sindicalistas terão estado sob vigilância das secretas por alegadamente serem "subversivos".