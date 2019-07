Parlamento quer que obra de Zeca Afonso seja classificada de interesse nacional

O Parlamento aprovou esta sexta-feira, 19 de julho, na última reunião plenária da sessão legislativa, um projeto de resolução do PCP que recomenda a classificação da obra do cantor José Afonso como de interesse nacional.

A proposta reuniu apoios da esquerda à direita com exceção do PS, que optou pela abstenção. No grupo parlamentar socialista apenas o deputado Ascenso Simões foi contra a orientação do grupo parlamentar, votando favoravelmente a proposta comunista.