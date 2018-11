Investigação da Assembleia da República pode não dar em nada já que o sistema informático do Parlamento não permite detectar a partir de que computador se registou a presença.

A Assembleia da República está a investigar o caso das faltas do secretário-geral do PSD José Silvano. Em declarações à revista SÁBADO, a secretaria-geral do Parlamento diz que "desconhece ainda como foi efectuado o registo electrónico do Senhor Deputado José Silvano", acrescentando ainda que está a recolher toda a "informação possível" sobre a hipótese de terem marcado a presença pelo deputado.



No entanto, de acordo com informações recolhidas pela SÁBADO, estas investigações podem verificar-se infrutíferas já que, como afirmou o ex-deputado António Lobo Xavier no programa Quadratura do Círculo da SIC Notícias, o sistema informático do Parlamento não terá ao seu dispor recursos para detectar o IP de onde saiu a senha digital que permite a marcação da presença e que o sistema Parlamento não será sofisticado o suficiente para rastear a pegada digital.



De lembrar que José Silvano garantiu que não pediu a ninguém que se registasse em seu nome no sistema de presenças da Assembleia da República e assegurou que quer ver esclarecido como é que alguém usou a sua palavra-passe.



Mas, dois dias antes, em às declarações feitas à SÁBADO, assumia que não queria esclarecer de que forma alguém teria usado a sua password para entrar num dos computadores do plenário, registando assim a sua presença nos plenários dos dias 18 e 24 de Outubro.



José Silvano, secretário-geral do PSD, marcou presença em sessão parlamentar na Assembleia da República, mesmo estando em campanha com Rui Rio, fora de Lisboa. A presença do deputado terá sido verificada por um outro membro da Assembleia. Parlamento está a investigar hipótese de deputados terem registado a presença pelo secretário-geral.



O Estatuto dos Deputados prevê que é dever dos mesmos "participar nos trabalhos parlamentares e designadamente comparecer às reuniões do Plenário e às das comissões a que pertençam". No entanto, como refere a Assembleia em declarações à SÁBADO, as faltas às sessões do Plenário e às reuniões das comissões podem ser justificadas com fundamento em "trabalho político ou do partido a que o Deputado pertence e ainda participação em actividades parlamentares".



A notícia das faltas de Silvano, publicada este sábado pelo jornal Expresso, explicava que, no dia 18 de Outubro, Silvano estaria com Rui Rio no distrito de Vila Real, em campanha. Apesar disso, alguém registou a presença do secretário-geral social-democrata logo no início da sessão plenária, que teve início poucos minutos depois das 15h, não tendo sido marcada falta, mesmo sendo a justificação que poderia ser apresentada considerada válida.



Depois de estalar a polémica em torno deste caso, José Silvano pediu ao Parlamento que lhe marcasse falta naquele dia 18, visto que não esteve presente. A secretaria-geral da Assembleia já procedeu a essa marcação de falta, como comprova o separador de Presenças e Faltas dos Deputados às Reuniões Plenárias da Assembleia.



Quanto à possibilidade de outros deputados poderem fazer validar a sua presença por terceiros, a Assembleia diz não dispor "de elementos para responder a essa mesma questão".



Não estão previstas sanções para o deputado José Silvano por ter ido apenas à Assembleia "picar o ponto", como o próprio admitiu fazer de quando em vez. Segundo a secretaria-geral do Parlamento, o Estatuto dos Deputados só prevê sanções para as faltas injustificadas. Como a falta do deputado foi justificada com "trabalho político ou do partido", não acarreta qualquer tipo de sanções