A despenalização da eutanásia foi chumbada pelo Parlamento, esta terça-feira. A maioria dos deputados não deu "sim" a nenhum dos projectos de lei apresentados por PS, PAN, BE e PEV. O projeto do PS foi o que mais próximo esteve da aprovação, com 110 votos a favor (frente a 115 contra e 4 abstenções).

No Parlamento, a SÁBADO recolheu algumas reacções. Paula Teixeira da Cruz, que com Teresa Leal Coelho foi a única do PSD que votou favoravelmente os quatro projectos, considerou ter tanto direito de "dispor do último passo" da sua vida como "de outros passos na vida": "Concebo-o como uma liberdade. Não se tratava de despenalizar, mas de atribuir um direito."





Bruno Vitorino, também do PSD, absteve-se quanto ao projecto do PAN. "Acho que o debate na sociedade não foi feito, e optei por me abster no único projecto que a meu ver foi apresentado de forma séria aos eleitores, o do PAN", justificou à SÁBADO.





Já o também social-democrata Cristóvão Norte considera-se "genericamente favorável à eutanásia", e votou a favor do projecto do PAN porque o partido tratou da temática na época pré-eleitoral. Por não ter feito o mesmo, "os outros proponentes [PS, PEV, BE] tinham legitimidade diminuída".





Finalmente, José Manuel Pureza considera que "o resultado não deixa dúvidas a ninguém". "Quero sublinhar que a caminhada até aqui foi gigantesca em termos de passos que foram dados e de dignidade com que foi acontecendo", frisa o co-autor do projecto do Bloco de Esquerda. "O movimento não vai parar."





