Foram 36 horas de debate que culminaram com a aprovação do quarto Orçamento do Estado do Governo de António Costa. Mas o documento aprovado não foi o mesmo que entrou na segunda-feira. Verificaram-se 138 alterações repartidas pelos sete partidos com assento parlamentar. E houve até mesmo propostas onde quase todos os partidos se uniram para votar contra a decisão do Governo. Houve até mesmo punhaladas no Orçamento por parte da bancada socialista.

O golpe mais duro para António Costa parte da bancada socialista, que optou por votar a favor da proposta da redução do IVA das touradas para os 6%. Este golpe pretoriano foi, provavelmente, a maior derrota deste OE de Costa.

Com esta aprovação do IVA para as touradas, também vai baixar o IVA dois espectáculos ao ar livre, incluindo os grandes festivais musicais, outra das medidas que tem sido muito criticada.