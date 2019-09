"Pensamento do dia: há gente a mais neste planeta. A maior parte desta não vale os recursos que consome. Cada vez mais tenho nojo destes semelhantes em espécie com que me vou cruzando e sou obrigada a partilhar o ar que respiro. Que venha uma praga que limpe esta merda de gente. Dixit", pode ler-se na publicação original, feita este domingo, 15, de manhã.







A publicação somou centenas de comentários - na sua maioria a criticar as declarações - e mais de 100 partilhas. Mais tarde a mulher foi ao Facebook publicar uma nova mensagem: "Pois fui agora alertada para o zum-zum que está a provocar o meu post anterior. Instalaram a barraca no meu post e vai daí toca a malhar, extrapolando para o PAN os insultos. Esclarecimento depois do pensamento do dia: esta página é pessoal, minha! E nela escrevo o que eu quero e sinto. Não sou filiada do PAN, logo não ocupo nenhum lugar no PAN" - mesmo que o afirme na biografia que colou na rede social.



A assessoria do PAn afirma que Georgina Figueiredo Guarani-Kaiowá "não pertence a nenhuma estrutura do PAN, não é filiada do partido, nem é verdade que esteja envolvida com a Concelhia do Porto ou com a Comissão Política Nacional", como afirma no seu Facebook (e desmente na segunda publicação).