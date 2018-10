O PAN apresentou um projecto-lei que pretende acabar com a prescrição de Ritalina a crianças com menos de seis anos. Médicos contestam esta proposta.

Costas voltadas entre o partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) e profissionais de saúde. O PAN apresentou um projecto-lei que pretende que seja proibido prescrever ritalina a crianças com menos de seis anos de idade que apresentem sinais de hiperactividade e défice de atenção. Os profissionais da área da saúde afirmam que essa competência não cabe a políticos, deputados ou qualquer outra pessoa que não seja especialista ou esteja habilitada a avaliar essa necessidade.



A proposta de legislar a proibição de prescrever ritalina antes dos seis anos partiu do PAN e deve ser debatida no parlamento nas últimas duas semanas de Outubro.



André Silva, líder do PAN, sustenta a sua medida legislativa com o argumento de que "não há conhecimento de evidência científica de que seja eficaz o uso de medicação abaixo dos 4 ou 5 anos. E o que vimos do que falámos com especialistas é que o seu uso não é a última linha". É daí que surge esta proposta de legislar a aplicação de estimulantes do sistema nervoso central para tratar a hiperactividade com défice de atenção (Ritalina, Conentra e Rubifen) e do agente neurotónico atomoxetina, conhecido comercialmente como Strattera.



Já os profissionais de saúde afirmam que a interferência legislativa num ato médico é inadmissível, ainda para mais quando, defendem, já se provou que o medicamento é eficaz — mesmo que as bulas dos respectivos medicamentos não recomendem a sua utilização antes dos seis anos de idade, como referem vários especialistas clínicos citados pelo Diário de Notícias. Esses mesmos especialistas referem, no entanto que há muitos medicamentos que são usados para lá das indicações clínicas para que foram criados.



"É o chamado uso off-label, que na pediatria é muito frequente, uma vez que há poucos estudos clínicos com crianças tão pequenas", explica António Vaz Carneiro, director do Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência (CEMBE).



"Não está proibido o uso destes medicamentos em crianças com menos de 6 anos, o que as marcas detentoras da molécula estão a dizer com essa informação é que não se responsabilizam pelos efeitos quando usado fora dessa idade. Mas nada impede um médico de utilizar a ritalina nestes doentes, e fazê-lo não é sinónimo de má prática médica", explicou ao Diário de Notícias.



Num debate quinzenal realizado em Fevereiro do ano passado, o deputado único do PAN, André Silva, questionou o primeiro-ministro, António Costa, sobre a "forte sobre-medicação de crianças com ritalina", medicamento que "duplicou as vendas nos últimos anos e é tomado por crianças cada vez mais novas".



"Estima-se que, em Portugal, 23.000 crianças estão medicadas para a perturbação da hiperactividade com défice de atenção", refere o PAN, sublinhando que a utilização do metilfenidato "apresenta uma tendência de crescimento".



Citando um estudo realizado pelo INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento, em 2015, o PAN sublinha que "as crianças portuguesas até aos 14 anos estão a consumir mais de 5 milhões de doses por ano de metilfenidato, sendo que o grupo etário dos 10 aos 14 anos foi o responsável pelo maior consumo desta substância, cerca de 3.873.751 doses".



O mesmo estudo indica que "ao grupo etário entre os 0 e os 4 anos de idade foram administradas 2900 doses de metilfenidato, tendo sido no grupo etário dos 5 aos 9 anos administradas 1.261.933 doses" daqueles medicamentos.



Referindo um relatório da Direcção Geral de Saúde "Saúde Mental 2015", o PAN sublinha que persiste uma "percentagem significativa" de crianças naquela faixa etária a tomar medicamentos com a substância activa metilfenidato, apesar de serem reconhecidas as "dificuldades no diagnóstico" da hiperactividade com défice de atenção especialmente em crianças em idade pré-escolar, e de haver recomendações internacionais no sentido de não lhes serem prescritos.



