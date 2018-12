O partido aderiu à campanha da PETA que pede a alteração de expressões que reforcem comportamentos negativos contra os animais. Mas o PAN não quer criar uma lei para o tema.

Depois de a organização não-governamental dos direitos dos animais PETA ter lançado esta semana uma campanha para acabar com expressões que sugiram maus tratos a animais, o PAN gostaria de ver alterações a expressões portuguesas que se referem negativamente ao trato dos animais.



"Pregar dois pregos de uma martelada só" (para substituir "Matar dois coelhos de uma cajadada só") ou "Pegar uma flor pelos espinhos" (como alternativa para "Pegar um touro pelos cornos") são algumas das sugestões do partido



"Há expressões que usamos desde pequenos e só anos mais tarde nos questionamos sobre o seu conteúdo", aifrma rancisco Guerreiro, coordenador da comunicação e membro da comissão política do PAN em declarações ao jornal Expresso, afirmando depois que esta campanha "é um sinal de evolução e a prova de que a sociedade civil, as organizações e as ONG se movimentam nesse sentido".



https://twitter.com/peta/status/1070066047414345729?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1070066047414345729&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sabado.pt%2Fvida%2Fdetalhe%2Fagarrar-o-touro-pelos-cornos-nao-segurar-a-flor-pelos-espinhos



Mas o PAN não quer que estas tentativas se transformem em iniciativas legislativas já que o objectivo não é "condicionar a liberdade de expressão ou a criatividade". E por isso propõe alterações como "Mais vale dois pássaros a voar do que um na mão".



A tentativa de mudança de linguaem não é de agora. Em algumas escolas, a canção "Atirei o pau ao gato" já se canta como: "Atirei o pão ao gato, mas o gato não comeu", para retirar a carga de violência da canção.



"As palavras importam e à medida que o nosso entendimento sobre a justiça social evolui o mesmo deve acontecer à nossa linguagem", escreveu a PETA, na passada segunda-feira, quando lançou a campanha.