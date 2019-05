Na noite em que elegeu um eurodeputado, o PAN ganhou um novo militante. Guilherme Coelho entrou na sede da Almirante Reis vestido de fato sem gravata e de pasta na mão. Há já meia-hora que os militantes do partido haviam aplaudido e gritado na cave, onde se reuniram longe dos olhares dos jornalistas: as projeções davam entre 1 a 2 eurodeputados para o partido -- um resultado próximo do já histórico CDS.

Na pasta, o consultor ambiental trazia, já preenchida, a ficha de filiação no PAN. "Li o conteúdo programático deles e votei neles hoje", explicou à SÁBADO. A política do PAN sobre os plásticos foi essencial para decidir apoiar o partido que pela primeira vez chega a Estrasburgo.

Guilherme não esteve mais de dez minutos na sede do Pessoas-Animais-Natureza, uma loja com cave na avenida lisboeta. Não foi suficiente para se aperceber dos copos de papel disponíveis para os jornalistas e pessoal do partido -- junto a uma caneta com a mensagem "não te esqueças de marcar o teu copo", uma tarefa que, num partido familiar como o PAN, foi sendo cumprida por Emília, de 11 anos, a filha do novo eurodeputado Francisco Guerreiro.

Nem terá sido suficiente para reparar no catering do café vegan que fica próximo e costuma fornecer o partido: havia pizza (com ananás e azeitonas), bolinhos ou um bolo tipo brigadeiro muito cobiçado. "Tudo produtos sem origem animal", repetiam orgulhosos os militantes do PAN, que seguiu a mesma política em todas as ações de campanha.

As invasões da sede

O resultado do PAN deve-se ao "debate político em torno de ideias" e não "da guerrilha partidária" (disse o deputado André Silva pelas 19h43, numa reação à abstenção) e ao "trabalho na campanha, no parlamento, nas autarquias locais sobre causas que não tinham voz" (acrescentou, pelas 20h23, Inês Sousa Real, deputada municipal em Lisboa).

Entre uma declaração e outra saíram os resultados das projeções que davam entre 1 a 2 deputados europeus. Mal ouviram esses números, houve aplausos e gritos na cave onde o staff do PAN se fechou (André Silva não permitiu a entrada de jornalistas) para fazer o balanço desta eleição. Aos gritos seguiu -se o choro da bebé recém-nascida de Francisco Guerreiro.

A noite prosseguiu com "otimismo", mas muito discretos festejos, aguardando pelo apuramento integral dos votos. Pelas 22h30, já Santana Lopes (cujo Aliança chegou a ter um eurodeputado nas sondagens) deitara a toalha ao chão; um sem-abrigo, com moedas numa mão e cigarro na outra, invadira a sede do PAN e subira ao palanque improvisado com um step de ginásio para anunciar que o PSD elegera seis eurodeputados; e três cães (um deles de nome Brigitte, em homenagem a Bardot, a atriz defensora dos animais) tinham ocupado a atenção dos cerca de 40 apoiantes do partido que aguardavam.

A eleição de Guerreiro para Estrasburgo tardava. E as declarações dele e de André Silva também: o parlamentar insistiu em só se pronunciar com os resultados definitivos.

E os apoiantes do PAN (incluindo outro bebé com semanas) aguardavam sentados nas cadeiras, no chão, em pé. O brigadeiro de chocolate já desaparecere há muito. Já mais de 99% dos votos estavam contados quando um perguntou: "Sabem quais são as 12 freguesias que faltam? Deve ser Algueirão-Mem Martins com 80 e tal mil eleitores."

O partido que já não é apenas "uma moda"

À meia-noite e quatro minutos, quando todos os vencedores e derrotados já haviam celebrado ou assumido a derrota e o Presidente da República falava para as televisões em direto do Banco Alimentar, a eleição de Francisco Guerreiro foi finalmente confirmada. "Europan-Europan-Europan", gritou a plateia, entre aplausos e agitar de bandeiras.

"Deixámos de ser um nicho, um resíduo eleitoral. Somos uma minoria com mais voz, consistência e que se consolida no sistema democrático português", declarou André Silva, antes de recordar que conseguiram ser a quinta força política em alguns distritos e a primeira entre os portugueses que votaram na Dinamarca -- e na Grécia, acrescentou a assistência. O PAN, insistiuSilva, "não é uma moda".

Ao "triplicar" os resultados das europeias de há cinco anos, disse Silva, "pela primeira vez há um eurodeputado português ambientalista na Europa". Esse deputado, Francisco Guerreiro, que era responsável até agora pela comunicação do partido, prometeu "muito trabalho" para "um novo paradigma" e, por isso,

"Somos o grande vencedor destas eleições".

E agora? O objetivo é conseguir um grupo parlamentar nas eleições de outubro, assumiu André Silva.