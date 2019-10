PAN deixou de ser um partido apenas das grandes cidades

Numa noite em que (quase) todos os partidos cantam vitória, o PAN tem de facto motivos para festejar. O partido liderado por André Silva duplicou a representação parlamentar que havia conseguido em 2015. E pode ainda triplicar. Se em 2015 o partido Pessoas - Animais - Natureza era criticado por apenas eleger nos grandes centros urbandos, desta vez até em Barrancos conseguiu oito votos.

Às 23h36 o PAN tinha três deputados eleitos: André Silva e Inês Sousa Real, por Lisboa, e Bebiana Cunha, pelo Porto.



"É um momento muito feliz, em que pela primeira vez o PAN tem um grupo parlamentar. Acabámos de eleger no norte do país a nossa Bebiana, é a primeira mulher do PAN a ter representação na Assembleia da República", disse Inês Sousa Real, a número dois do PAN por Lisboa.



"Já atingimos o nosso grande objetivo, que era passarmos de um deputado para um grupo parlamentar. O aumento desta representação vai nos dar força para termos mais eleitos, estarmos em mais comissões. Que grande noite, que noite feliz, vamos a isso!", completou.

O círculo eleitoral de Faro foi onde o partido de André Silva recolheu maior apoio (com 4,66% dos votos). Já em Bragança foi o círculo onde conseguiu um apoio menor (1,05%). Já o concelho de Portimão teve 5,85% dos eleitores a votar no PAN, sendo Sintra onde foram dados mais votos ao partido: 7.701.

O PAN, apesar de continuar a não eleger ninguém pelo círculo de Castelo Branco, praticamente triplicou os votos, passando de 860 para 2231.

Na ilha do Corvo, nos Açores, ninguém votou no PAN.