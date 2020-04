O aviso da consulta pública ao processo para a exploração de lítio na serra da Argemela saiu em Diário da República no dia 2 de Abril, em pleno estado de emergência e numa altura em que existem fortes restrições à circulação e reunião de pessoas. O PAN diz que, com esta forma de conduzir o processo, o Governo não só vai contra a Assembleia da República, como está a "boicotar" a consulta pública.

André Silva, deputado do PAN, recorda que o Parlamento "aprovou por unanimidade uma resolução que visava a suspensão do processo até que o mesmo seja devidamente avaliado à luz dos impactos que provoca". A votação aconteceu há quase dois anos, mas sendo apenas uma recomendação ao Governo não tinha efeito vinculativo e caiu em saco roto.

Agora, o deputado do PAN critica a forma como está a ser realizado o processo de consulta pública, vincando que prazo em que decorre cai "integralmente no período de implementação das medidas restritivas de deslocação e de medidas de isolamento social".

"Uma consulta pública não é uma mera formalidade", vinca André Silva, numa declaração enviada aos jornalistas na qual recorda que esta fase implica a realização de reuniões, deslocações e audiências que serão impossíveis de realizar enquanto vigorarem as regras do estado de emergência por causa da pandemia de covid-19.

"Fazer um processo de consulta pública neste momento na prática é boicotá-lo e silenciar a população", ataca o deputado, que defende que a consulta pública se realize "apenas depois do levantamento de restrições".

No aviso, que tem data de 10 de março e foi publicado a 2 de abril em Diário da República, explica-se que o processo "está patente para consulta, dentro das horas de expediente, na Direção de Serviços de Estratégia e Fomento de Recursos Geológicos da Direção -Geral de Energia e Geologia".

Em comunicado o Partido Pessoas Natureza e Animais nota ainda que o aviso prevê "que os interessados se possam pronunciar no prazo de 30 dias, dos quais cerca de metade já correram, sem a devida publicitação do ato junto das populações e, mais grave, sem que estejam reunidas, no entender do PAN, as condições para que as populações, organizações não-governamentais do Ambiente e outros se possam deslocar e pronunciar em segurança, dados os constrangimentos em matéria de saúde pública que se vive no país e, naturalmente, também na região Centro".