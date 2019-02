António Oliveira e Silva: "O que acho que podemos garantir é que no fim do primeiro semestre estará tudo pronto para o procedimento de ajuste direto [da empreitada]. Depois, será muito rápido [o início da obra]: em junho, julho ou agosto, por aí". A previsão era a obra avançar até ao início do segundo semestre. Agora, está apontada para o fim do ano ou 2020.



"A ministra não se compromete com a obra enquanto é ministra", nota Pedro Arroja. "E o presidente do conselho de administração do hospital vai-se embora no fim do mês e quando chegar o fim do semestre [a data anunciada por Oliveira e Silva], pede-se respostas a quem?"



Também a Associação "O Joãozinho", detentora do projecto, interporá já no início da próxima semana com um processo contra o hospital, confirmou àpelo presidente Pedro Arroja. "No início da próxima semana entra uma ação cível contra o hospital de São João que assina o contrato com a associação e o consórcio construtor.""Vou falar com o advogado para ultimar a queixa-crime", que já estava a ser preparada, revelou àJorge Pires. Jorge Pires não avançara ainda com a mesma por ter esperança no resultado desta reunião, marcada pela própria ministra Marta Temido que insistiu para que as principais entidades envolvidas. A mesma razão levou Pedro Arroja a adiar a ação judicial, que previra já para o início deste mês. "Só lamento ter perdido estas semanas", diz o responsável que queria encontrar-se com a ministra. "Penso que não estão de boa fé".Ambos saíram do encontro insatisfeitos com as garantias da governante de que avançará com as obras até "ao final deste ano, início do próximo". Jorge Pires sugeriu "começar já com as obras das fundações" ou prolongar o memorando de entendimento assinado com a Associação O Joãozinho, dona dos terrenos, e que acaba em Março. O objetivo destas duas propostas seria "ir avançando com a obra", uma vez que deste modo a ministra está a atirar a solução já para a próxima legislatura, depois das eleições de Outubro. E, como lhe disse Jorge Pires, "não sabemos se será então ministra". E se as promessas que faz sem assinar nenhum documento, explicou à, serão cumpridas. "Está a empurrar com a barriga", disse, acrescentando que Adalberto Campos Fernandes "disse no ano passado que em dois meses libertava o dinheiro. E nada".Cansado de promessas, Jorge Pires está decidido a avançar com queixa-crime "contra os ministros e toda a gente no processo".Mas o Governo encontra uma outra resistência: a titularidade da obra pertence à Associação O Joãozinho e o seu presidente declarou também aos jornalistas à saída deste encontro que está "farto" das promessas do executivo e que, por isso, não abdica dela.Na reunião, revelou Pedro Arroja à, insistiu com a ministra e a administração do hospital para que o serviço de sangue deixe o espaço previsto para a construção da Ala Pediátrica. Se o São João "cumprir o que assinou a associação pode avançar com a obra". E como a financiam? "Temos até dinheiro adiantado ao construtor, não se preocupe com isso", disse àÀ saída da reunião, Marta Temido revelou aos jornalistas que o projeto está quase concluído e a verba já está disponível. "Este Governo já canalizou para o hospital 23 milhões de euros, 19 milhões de euros são para o pagamento da obra e três milhões de euros são para o capital estatutário".Até que a obra avance e seja concluída, disse também a ministra, citada pela Lusa, as crianças com doenças oncológicas (que aguardam por uma solução há 3 anos, desde 3 de Março de 2016) serão realojadas, a partir de abril ou maio, numa área do edifico principal do São João a partir de abril ou maio.O anúncio desta data atrasa a obra em relação à garantia dada no início do ano pelo presidente do conselho de Administração do São João,