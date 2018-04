O grupo parlamentar Os Verdes questionou o Governo sobre a actual situação da RTP face ao impasse na constituição da nova administração da empresa, que aguarda o parecer das Finanças sobre o terceiro elemento da equipa.A deputada Heloísa Apolónia, do grupo parlamentar Os Verdes, questionou o Governo, através do ministro da Cultura, numa pergunta enviada à Assembleia da República, "sobre o actual estado em que se encontra a RTP face ao impasse criado nestes últimos cerca de 90 dias, em que o Conselho de Administração não está formalmente constituído", refere o partido Ecologista, em comunicado.Os Verdes salientam que, através de comunicado, os sindicatos dos trabalhadores da RTP "deram a conhecer recentemente o actual momento que se vive no seio da empresa, referindo mesmo que esta se encontra em colapso técnico e institucional e próximo do colapso financeiro".A isto, prossegue Heloísa Apolónia na questão enviada ao Governo, soma-se o facto de a RTP estar "há cerca de 90 dias sem Conselho de Administração formalmente constituído, uma vez que o membro indicado pelo Conselho Geral Independente (CGI) para assumir a responsabilidade pela área financeira da RTP não terá sido aceite" pelas Finanças.Considerando esta situação "preocupante, tanto mais que os representantes dos trabalhadores sentem que 'nunca a empresa esteve tão dividida, tão conflituosa e tão paralisada'", e em vésperas da organização da Eurovisão, que dá destaque internacional à RTP, Os Verdes questionam se "reconhece o Governo o actual estado em que se encontra a RTP face ao impasse criado nestes últimos cerca de 90 dias em que o Conselho de Administração não está formalmente constituído" e "quando pensa" o Executivo "tomar uma decisão relativamente à indicação do elemento para a área financeira".Em 25 de Janeiro, o Conselho Geral Independente (CGI) convidou Gonçalo Reis (actual presidente) para apresentar um Plano Estratégico para a RTP para o triénio 2018-2020 e em 8 de Fevereiro procedeu à designação de Hugo Graça Figueiredo para integrar o Conselho de Administração do grupo de 'media' público.Desde o início de Fevereiro que o Ministério das Finanças tem a indicação do nome do terceiro membro da administração, neste caso uma mulher, que terá o pelouro financeiro, sobre a qual tem de dar um parecer, que é vinculativo.O Conselho de Administração da RTP é composto por três membros, sendo um presidente e dois vogais, indigitados pelo CGI e, após audição na Assembleia da República, investidos nas suas funções pela assembleia-geral.