Saído da política para o mundo global dos negócios, Paulo Portas é hoje um homem dos sete ofícios: dá aulas, é vice -presidente da Câmara do Comércio e Indústria, presidente do Conselho Consultivo Estratégico da Mota -Engil para a América Latina, conselheiro independente da Mex Gas Internacional, sócio da consultora Vinciamo, orador em conferências da Thinking Heads e comentador da TVI. Se é preciso fôlego para enumerar todas estas sete tarefas, é preciso mais ainda para aguentar as viagens a que elas obrigam. Portas é agora um cidadão do mundo, com trabalhos que no ano passado o levaram a passar 180 dias fora de Portugal.Na sua nova vida, Paulo Portas criou, em sociedade com a mãe, Helena Sacadura Cabral, uma consultora. A Vinciamo Consulting tem centrado a sua actividade essencialmente na América Latina, no Norte de África e no Golfo Pérsico e em 2017 as suas contas mostram uma facturação de mais de 690 mil euros e resultados líquidos de cerca de 389 mil euros.