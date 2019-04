Era 13 ou 14 de junho. Os Aliados tinham desembarcado na Normandia (o célebre Dia D), a 6 de junho, a mesma data em que a portuguesa (que tratavam por Emilienne) fora apanhada pela Gestapo. Naquele dia a sentença que ouviu do conselho de guerra alemão foi a pior possível: condenada à morte.Ermelinda não foi a única portuguesa a ouvir esta condenação dos nazis por ser membro da Resistência em França – mas ao contrário de outros, teve a sorte dos tempos: a guerra virara já a favor dos Aliados, que bombardearam a prisão onde estava, e ela escapou.A sua história, no entanto, manteve-se escondida nos arquivos do Ministério da Defesa francês durante as sete décadas seguintes. Foi ali que o jornalista José Manuel Barata-Feyo encontrou a identidade da maioria dos 347 portugueses que contabilizou no livro A Sombra dos Heróis, que chega às livrarias a 10 de abril. Mas estima que possam ter sido pelo menos 500.

