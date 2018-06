A denúncia enviada ao Ministério Público revela gastos em obras só apalavradas e terrenos públicos cedidos a privados. Esta é a história da “gestão caseira” da autarquia que inclui acusações de pactos de não agressão entre adversários políticos.

Após 16 anos à frente da presidência da Câmara de Fornos de Algodres, entre 1997 e 2013, o social-democrata José Severino Miranda deixou uma herança difícil de igualar na história do poder local: a autarquia transformou-se na mais endividada do País – em 2010 teve de avançar para a contratação de um empréstimo até 35 milhões de euros. Mas a gestão do ex-presidente mereceu outro destaque, apontado pelo novo presidente socialista da autarquia: uma queixa-crime por suspeita de prática de crimes de prevaricação, violação de normas de execução orçamental, abuso de poder e participação económica em negócio.



A denúncia de 2017 foi assinada pelo actual presidente de Fornos de Algodres, Manuel Fonseca, e remetida ao Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Coimbra com um pequena citação introdutória: "Ainda há juízes em Berlim." A frase foi usada precisamente para começar a caracterizar aquilo que o autarca classifica como "gestão caseira" de Severino Miranda. No documento, a que a SÁBADO teve acesso, é referida a acumulação de dívidas que levaram o pequeno município do distrito da Guarda a entrar em ruptura financeira. Mas também algo mais: por exemplo, várias decisões concretas do ex-presidente da câmara que terão contribuído para este cenário, como a cedência de dois terrenos municipais no Parque Temático da Serra da Esgalhada para fazer uma parceria com uma empresa privada destinada à construção de um hotel e de termas.



O negócio com as sociedades Terras Serranas e Fornos Vida, Desenvolvimento Turístico e Imobiliário decorreu em várias fases, mas os imóveis serviram para a autarquia subscrever uma posição minoritária de 15% (30 mil euros) na parceria. O problema principal? A queixa refere que só um dos terrenos – avaliado para o negócio em €22.500 – valeria na realidade cerca de 1,5 milhões de euros devido às benfeitorias em equipamentos (miradouro, instalações sanitárias, cibercafé, etc.) que foram feitas com recurso a fundos comunitários e ainda antes da escritura.



O acordo de bastidores

"Com a conduta descrita o denunciado lesou o município e o interesse público e das gentes de Fornos de Algodres em milhares de euros", concretiza a queixa-crime alertando que o imóvel nunca devia ter sido avaliado como um prédio rústico "mas sim como urbano". Actualmente sob investigação na Polícia Judiciária da Guarda, o processo não parece tirar o sono ao antigo autarca de Fornos de Algodres, que depois da liderança da câmara ainda presidiu à Assembleia Municipal. "Tudo o que foi feito com os terrenos, as infra -estruturas e os projectos foi aprovado por maioria e unanimidade. Não houve um único voto contra", diz à SÁBADO Severino Miranda, concluindo de imediato: "Foi o negócio possível para Fornos de Algodres ter um hotel com quase 300 quartos. Acha que alguém vinha fazer um hotel, aqui no interior, sem lhe darem nada em troca?!"



Para o antigo autarca, a queixa-crime é apenas uma vingança e a violação de uma espécie de acordo de não agressão com o adversário político. "No meu tempo, a câmara endividou-se mas fez obra e agora não há lá nada. Aliás, ainda está pior porque o pagamento da dívida passou de 20 para 35 anos. Esses gajos que lá estão são uns incompetentes", diz Severino antes de garantir: "Estou tranquilo e podem vasculhar tudo o que quiserem. Mas também digo que tudo isto é uma violação do que acertei informalmente com o presidente e isso não vou perdoar."



Leia toda a história na edição da SÁBADO, de 21 de Junho de 2018.