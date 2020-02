Os candidatos à JSD entraram em cena

Se o entusiasmo à volta do discurso de Sofia Matos se consumar numa vitória no Congresso da JSD de Abril, então Rui Rio tem razões para sorrir. É que a militante, secretária-geral da nacional da JSD, apoiou incondicionalmente o líder do partido em todos os momentos de sufrágio interno e isso ficou claro quando reforçou no discurso que agora sim se podia falar do futuro, com a questão da liderança de Rio "cristalinamente resolvida".

Imediatamente antes, Alexandre Poço, que alinhou com Montenegro, não tocou em fórmulas cristalinas, mas mostrou solidariedade com o líder do partido dizendo que "estamos juntos, juntos por Portugal". A intervenção do presidente da distrital da JSD-Lisboa centrou-se na felicidade da sua geração, aquela que nasceu nos anos 90 – tal como ele, de 27 anos, e Sofia, de 29 - e que "anseia pela liberdade e pela igualdade de oportunidades". Enquanto pedia ao partido para recolocar "o bem-estar de cada jovem no centro das decisões políticas", deixou tacadas ao PS que, segundo crê, "encara as novas gerações sempre da mesma perspetiva": a perspetiva de "capitalizar politicamente" os jovens "contra o PSD", em vez de "resolver os seus problemas concretos". "É fundamental ganhar esta geração que está farta de propaganda, que acima de tudo está farta de não ter um projeto para a sua vida."

Já Sofia centrou o início da intervenção no apelo à participação: "Há em Portugal um escândalo de participação cívica. Na vida das juventudes e dos partidos temos tido muitas dificuldades em mobilizar a participação dos mais jovens que atingiu os níveis mais baixos de que há memória." Mas, em contraste, os cidadãos" ligam para uma linha de valor acrescentado e pagam do seu bolso para decidir se a Maria fica ou se a Maria vai". Porque, explicou, sentem que o seu "contributo é indiferente na política, votar ou não votar", mas não nos programas de televisão, onde sentem "que é com elas". E é "preciso devolver esse sentimento às pessoas, dizer-lhes que contam, mas que também contamos com elas. Este é o maior desafio da democracia, dos partidos, e da JSD."

Era o ensaio para o anúncio que se seguiu: é candidata à liderança da JSD. O anúncio tinha preparação: além dos aplausos entusiásticos de uma claque, havia uma faixa a dizer "o futuro é contigo".

O resto da intervenção foi sobre as dificuldades de início de vida dos jovens: "Que liberdade tem um jovem que não consegue pagar o ensino superior?", ou que "trabalha e não consegue pagar a renda?" Ficou uma linha ideológica para a resposta: "O rendimento e a propriedade privada fazem parte da nossa liberdade."