CDS-PP: Os conselhos dos "avós" a Chicão

A manhã no Parque de Exposições de Aveiro foi calma, suave, a contrastar com as emoções à flor da pele do primeiro dia de Congresso, o dia em que Chicão entrou como líder da Juventude Popular e saiu com a porta aberta para assumir os comandos do partido que, segundo o próprio, diz amar. Aos pais e aos avós pediu, ainda antes de os resultados serem conhecidos, que "acreditassem em mim como acreditam nos netos e nos filhos", no toque mais emotivo e familiar do seu discurso, afinado com o lema da sua moção, "Voltar a Acreditar".

"Ele costuma dizer que eu sou a jovem mais jovem do partido", ri-se Eunice Andrade, de 73 anos, que se sente "orgulhosa" pela vitória de Francisco. A militante de Sintra, que já vem acompanhando o percurso do novo líder do CDS desde os seus inícios na JP, acredita que será um "excelente líder" e que "não precisa de fazer lembrar nenhum anterior" para vingar no partido.

Também Maria Eugénia Clara, militante madeirense, invicta nos Congressos centristas, acredita num futuro risonho para o CDS ao leme de Chicão, "ele tem inteligência". Ainda assim, deixa alguns recatos do alto dos seus 80 anos ao jovem de 31: "não sou avó nem mãe, mas podia ser tia-avó. Espero que o Francisco modere algumas veleidades da juventude. A idade traz sabedoria".





Do Sporting à Forbes. O percurso de Chicão, o novo líder do CDS A alcunha "Chicão" segue-o desde o tempo do Colégio Militar, onde passou oito anos como aluno interno, mas Francisco Rodrigues dos Santos passou, este sábado, a ser Francisco, com a eleição para a liderança do CDS. Aos 31 anos, e depois de passar pela, advocacia, pela Juventude Popular e pelo Sporting, o jovem conservador passou a ser o nome mais alto do seu partido.

"Ele tem a determinação estampada no rosto"

Os recados chegam dos apoiantes e também de quem torceu por outras candidaturas, como aconteceu com Beatriz Magalhães de 82 anos. Encostada à grade que divide a entrada e saída dos militantes da sala de voto, onde se decide a eleição para os órgãos dirigentes do partido, Beatriz confessa que já "perdeu a conta" ao número de Congressos a que assistiu. "O meu candidato não foi o Francisco, foi o João Almeida", desabafa com uma pequena nuance derrotista na voz, ainda que admita gostar de "todos os candidatos". A Chicão pede que "não se afaste dos valores do CDS": "tenho muita simpatia por ele, mas acho que é muito novo".

Idade é fator que não preocupa Lisete Sousa nem Rui Amandi, bem pelo contrário: "Eu já fui jovem e continuo a apostar na juventude", diz Rui não escondendo os seus 77 anos nem o sotaque de Vila Nova de Gaia, abraçado por uma samarra alentejana que ajuda a ludibriar o frio que se faz sentir no pavilhão. Casados há 54 anos, olham para Francisco como alguém que podia ser seu neto – "e porque não filho?" protesta o marido – e que é uma inspiração para o partido -"ai sim", suspira desta feita Lisete, aconchegada pelo seu casaco de peles. "Ele tem a determinação estampada no rosto. Nós temos que ser a retaguarda que lhe dá apoio".





CDS: Chicão promete combater "esquerdas e socialismo" e aborda reconciliação com Manuel Monteiro Para o novo líder, o CDS é inegável na nossa democracia, estamos cá para combater as esquerdas e o socialismo vigente em Portugal. - Portugal , Sábado.

O aprendiz de Paulo Portas

Embora não tendo posto os pés em Aveiro, Paulo Portas continua a encher de nostalgia o pensamento de muitos dos militantes mais velhos do partido. Neste lamurio da saudade, o advir de Francisco traz-lhes esperança ao coração, "ele tem aquela vivacidade que o Paulo Portas tinha, tem uma voz contagiante." As palavras são de José Batista mas os três amigos que vieram de Leiria a convite do militante de 75 anos concordam prontamente com os seus desabafos. "Paulo Portas foi um bom professor para ele", prossegue, salientando o "trabalho de excelência" feito por Francisco na JP: "se ele fosse meu filho dizia para continuar a seguir o trajeto que tem seguido até aqui".

É esta a expectativa de quem votou nele, novos e mais velhos, e é com estas palavras de apoio que Francisco Rodrigues dos Santos é recebido mal entra no pavilhão de Aveiro, já depois das 15h. Os aplausos e os gritos "CDS, CDS, CDS" e "Portugal, "Portugal, Portugal" marcam o seu passo, as bandeiras azuis espalhadas durante a manhã pelas cadeiras agitam no ar a vitória do ex-líder da JP. Agora como líder dos crescidos, Chicão tem um trabalho "hercúleo" pela frente, mas sabe que atrás de si terá o apoio dos avós do CDS-PP.