Os investigadores da operação Tutti Frutti estão ainda a desgravar e a transcrever cerca de 500 escutas telefónicas (telefonemas e SMS) que consideram ter relevância criminal num inquérito aberto em 2016 e que integra cinco denúncias anónimas. Estas intercepções telefónicas – que ainda não estavam tratadas por falta de meios na altura da operação de buscas e apreensão do início deste mês – são consideradas fundamentais para ajudarem a consolidar os indícios de crimes já detectados pela Polícia Judiciária (PJ) e pelo Ministério Público (MP) no processo 152/16.8TELSB.



A SÁBADO apurou que a Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da PJ tem estado a usar estas escutas para ajudar a construir uma espécie de diagrama de conexões entre (ex-) políticos do PSD e do PS e diversos casos de troca de favores (por exemplo, contratos de avença) e adjudicações de negócios pagos com dinheiros públicos.



As escutas centraram-se em quatro alvos principais e estiveram activas durante largos meses, tendo apanhado várias conversas indiscretas referentes a lojas maçónicas e alegados esquemas relacionados com o financiamento e a falsificação da inscrição de militantes com direito a voto nas últimas eleições internas para a liderança do PSD. E ainda, segundo uma fonte ligada à investigação, "situações pouco claras" relacionadas com as eleições autárquicas de 2017.



