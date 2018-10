"Uma fábula". É assim que Francisco Louçã resume à SÁBADO a operação de invasão à sede do PSR descrita pelo ex-espião Silva Carvalho no seu livro e revelada hoje na edição em papel da SÁBADO

"A operação pode ter existido. Não é impossível que tenha existido, sendo certo que se trata de um crime. Mas não havia fichas na sede do PSR", assegura Louçã.

Divertido com a história que leu hoje nas páginas da SÁBADO, o antigo dirigente do PSR diz que "o ridículo mata mais do que qualquer outra coisa" e por isso não entra em comentários mais sérios sobre aquilo que pode ter sido uma actividade ilegal levada a cabo pelo SIS nos anos 90.

Louçã assegura que "não havia fichas de militantes na sede" do PSR, pelo que lhe parece "absolutamente notável" que tenha sido montada uma operação com agentes a arriscar uma invasão de um espaço partidário para não encontrar lá o que procuravam.

"Podem ter encontrado as listas de candidatos às eleições. Isso sim estava lá. Mas para ter acesso a essas listas, bastava ir ao balcão do tribunal e pedir uma cópia. Essas listas eram conhecidas e são públicas", comenta o antigo coordenado do BE e actual conselheiro de Estado.

Questionado pela SÁBADO sobre se o PSR não mantinha fichas de militantes ou se elas estariam guardadas noutro sítio que não a sede, Francisco Louçã, é evasivo. "Ou uma coisa ou outra", limita-se a responder.

No livro "Ao Serviço de Portugal", o ex-espião Silva Carvalho relata vários pormenores da actividade das secretas em Portugal, mas, para se proteger de eventuais processos por divulgar matéria classificada, escreve que algumas partes do seu relato "têm de ser assumidas como ficção", apresentando ainda algumas cenas e detalhes como meras hipóteses.

"Ninguém naquele tribunal iria acreditar em mim se lhes tivesse dito, por mera hipótese, que aos 27 anos teria entrado na sede de um partido de extrema-esquerda para retirar as fichas de inscrição dos militantes", diz, para justificar o facto de não ter levado estas revelações para o processo de que foi alvo e pelo qual foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por violação do segredo de Estado, abuso de poder e acesso ilegítimo a dados pessoais do jornalista Nuno Simas.

UDP e sindicatos também terão sido vigiados

O relato no livro explica que a invasão à sede do PSR terá acontecido de madrugada, entre a uma e as quatro da manhã, com os agentes a transportar as fichas de militantes para uma carrinha, onde as terão fotocopiado antes de as colocarem no local de forma a que ninguém se apercebesse da invasão ilegal.

Segundo a edição em papel da SÁBADO, o SIS terá ainda vigiado elementos da UDP - outro partido que, a par do PSR e do movimento Política XXI deu origem ao BE -, mas também membros de sindicatos e do PCTP/MRPP, havendo nas secretas um preconceito ideológico que fazia o SIS olhar para a extrema-esquerda como subversiva.