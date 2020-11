A frase que ficou para a história da política portuguesa do século XX resume-se a pouco menos de um minuto. Numa inovadora transmissão com os contendores lado a lado nos ecrãs (apesar de no estúdio da RTP no Lumiar estarem frente a frente), Mário Soares explicava que "quer instaurar em Portugal uma sociedade socialista, mas em liberdade, respeitando os direitos do homem". E que "não fará uma revolução nem irá para um socialismo que transforme este país numa ditadura. E o que o Partido Comunista deu provas durante estes meses é que quer transformar o país numa ditadura."



Álvaro Cunhal coçou a orelha esquerda, sorriu: "Olhe que não, olhe que não!" E tirou notas. Foi o momento do debate mais longo da política nacional e que, agarrou os portugueses às televisões a preto e branco de casa (para quem as tinha) ou dos cafés. Foram três milhões, estimou-se numa época em que ainda não havia cálculo das audiências.



Foi a 6 de novembro de 1975 -- há exatamente 45 anos, e em pleno PREC.



Inovações e esquecimentos

Desde o minuto 21 que ambos surgiam lado a lado no ecrã -- uma inovação do realizador Herlânder Peyroteo, que assim conseguiu dar em simultâneo as expressões de ambos os inimigos à esquerda aos telespetadores.



O debate ia apenas na primeira meia hora quando o comunista pela primeira vez usou "a frase da noite": "Olhe que não, olhe que não!" Mas Cunhal repetiria a expressão mais algumas vezes em contraponto a acusações de Soares. "Curiosamente, a expressão -- que entrou rapidamente no vocabulário político corrente e passou a estar colada à simples evocação deste debate televisivo -- escapou, na altura, a todos os órgãos de informação escrita", notam José Pedro Castanheira e José Maria Brandão de Brito num livro agora editado pela Tinta da China.



A mentira que permitiu o debate

Os dois líderes do Partido Socialista e do Partido Comunista haviam-se já encontrado uma outra vez quatro meses antes, mas apenas num debate para a Antenne 2, em França (que passa na noite de 6 de novembro na RTP3; o debate de novembro é transmitido já na madrugada de 7 pela mesma estação).



"Sofria-se em Portugal de um complexo de exclusão. O estrangeiro tivera já o seu encontro Cunhal-Soares -- o nosso país não", anotou Mário Castrim na crítica de 7 de novembro no Diário de Lisboa.



Aquele segundo encontro, que se iniciou em direto às 22h após o Telejornal, começara com uma mentira. "Eu fui desonesto. Disse a cada um que o outro já tinha aceite", contou Joaquim Letria à SÁBADO em 2017. Com esse argumento, cada líder terá demorado cerca de 15 minutos a aceder a debater com o outro.



Letria, com 32 anos, "fora até há pouco tempo" o diretor adjunto de informação da RTP, lê-se no livro Olhe que não, olhe que não!", de José Pedro Castanheira e José Maria Brandão de Brito.



A seu lado estava José Carlos Megre, de 36 anos e responsável pelo departamento de programas políticos e sociais. À frente de ambos, sobre a mesa, um cinzeiro que não ficou nas crónicas da época, onde fumar na televisão não surpreendia. Sobre os dois, uma nuvem de fumo. Megre abriu o debate com um Português Suave na mão.









"Ambos desempenharam um papel secundário: o palco pertenceu por inteiro aos dois líderes partidários", conta-se em Olhe que Não, olhe que não! Ao todo, os autores do livro que reúne o debate da RTP e o francês, contabilizam apenas oito perguntas feitas pelos jornalistas nas 3 horas, 40 minutos e 41 segundos do debate.



Violência nas ruas

Essa noite de novembro foi quente e não apenas no interior do estúdio da RTP. Um petardo rebentou junto à sede do PS, na Rua da Emenda, pelas 23h55, anunciava um telex com uma notícia de última hora lida no fim do debate.



E basta ler a manchete do Diário de Lisboa de 7 de novembro, para identificar outro evento que ficou para a história desse período: "Conselho da Revolução mandou 'silenciar' a Rádio Renascença". De madrugada, 60 paraquedistas destruíram os emissores de onda média da rádio, na Buraca (arredores de Lisboa). Foi, escrevia este jornal citando "observadores militares, "'o primeiro ato autoritário militar violento'" depois do 25 de Abril, o que pode desencadear uma situação extremamente delicada."



O Diário de Lisboa não estava errado. O cerco à Assembleia Constituinte, que impediu os deputados de saírem durante 36 horas, ocorreu seis dias depois, a 12 de novembro. E o 25 de Novembro seria 19 dias depois.





O debate terminou mais de 3h40 depois de o próprio José Carlos Megre ter ido à procura da chave do armazém já fechado para conseguir mais bobines que permitiam fazer a transmissão. Conseguiu mais duas.Pelo que se escreveu nos jornais nos dias seguintes, é difícil atribuir um vencedor. Não diz o povo que a beleza está aos olhos de quem a vê? Neste caso, a capacidade de cada um dos líderes.Marcelo Rebelo de Sousa, subdiretor do Expresso, escreveu que Soares teve "uma das suas melhores intervenções políticas públicas", já no líder comunista foi clara a "escassa capacidade televisiva".Já o crítico televisivo e militante comunista Mário Castrim leu "visivelmente" nervosismo no líder socialista: "Os seus trejeitos, momices e sorrisos amarelos mais do que tática para influir nos espetadores, eram sinal de intranquilidade", que se manifestou não como "um homem", mas como "o guia prático do anti-comunismo militante". Se Soares "cortou todas as pontes para um entendimento", Cunhal opôs "a serenidade à provocação e a inteligência à demagogia".O Diário de Lisboa resumia: "Um balanço que se fizesse do debate que houve teria de ser de uma grande imprecisão. (...) Não é fácil um diálogo entre os dois principais dirigentes dos dois partidos." Mas, pergunta o jornal: "Que se esperava do debate?" Os "dois maiores partidos da esquerda" "continuam a sustentar as mesmas posições, irredutíveis".Se Marcelo entendia que o debate "não fechou a porta ao diálogo PS-PCP", outros como Portela Filho escreveram (no caso no Jornal Novo) que a fratura se ia consolidar depois de quatro horas exposta daquela maneira.