elebrar o momento/Se é preciso resistir neste tempo?" e afirma que a sociedade continua a insjutiçar, silenciar e excluir uma parte da população.



A deputada independente que foi eleita pelo Livre questiona ainda de que serviu o 25 de Abril se um "jovem for um colonialista".



No final, Joacine canta "contra tudo o que for fascista/ Condenando quem for racista/ Rejeitando quem é machista" e pede, como conclusão, "uma revolução de cravos sem escravos".





No vídeo publicado pela deputada e com mais de 500 visualizações os comentários estão desativados.







A deputada independente Joacine Katar Moreira publicou no seu canal de YouTube uma canção composta por si alusiva ao 25 de Abril. A letra e canção foram compostas e interpretadas pela deputada e a guitarra tocada por João Caçador, referem os créditos.Na canção intitulada simplesmente "25 de Abril", Joacine questiona-se sobre "de que vale c