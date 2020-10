OE2021: Bloco continua a ser parceiro preferencial do Governo

"Estamos numa fase de diálogo", assegurou, como forma de aliviar a tensão que surgiu esta segunda-feira quando o Bloco afirmou que esta proposta orçamental era insuficiente.

João Leão, o ministro das Finanças, e os seus secretários de Estado apresentaram esta segunda-feira o Orçamento do Estado para 2021. E estendeu a mão em direção ao Bloco de Esquerda para conseguir a aprovação do documento no Parlamento.O ministro mostrou-se flexível para uma "disponibilidade negocial" e mostrou-se confiante de que o mesmo será aprovado. "Estamos otimistas", informou, explicando que durante o período em que esteve a ser elaborado este documento, foram sendo ouvidos os parceiros parlamentares e o Governo foi tentando "responder às questões levantadas pelos" mesmos. E elencou que foram acomodadas as propostas do Bloco de Esquerda que pediam respostas de apoio social e subsídio de desemprego acima do limiar de pobreza.Lembrou ainda que o documento prevê uma limitação aos despedimentos para empresas com lucros e "um compromisso para contratar mais 4400 funcionários para o SNS", além de profissionais para o INEM, entre outras medidas que reforcem o Serviço Nacional de Saúde. E reforçou que está disposto para negociar e continuar a discutir, até porque esse processo "faz parte".