OE2020: como fica a Cultura?

O projeto de Orçamento de Estado do governo minoritário do PS prevê que 523,4 milhões de euros sejam destinados à cultura em 2020. A aprovar-se o projeto-lei, o valor representaria, segundo o executivo, "um crescimento de 16,7% face à execução estimada de 2019".

Desta verba, 55,4%, serão encaminhados para a RTP, sendo o restante destinado às entidades contempladas sob a medida Cultura. Entre os maiores recipientes estão a Direção-Geral do Património Cultural (57,5 milhões), o Fundo de Fomento Cultural (34 milhões), o Organismo de Produção Artística (23,5 milhões), a Fundação Centro Cultural de Belém (17,6 milhões) e o ICA - Instituto do Cinema e do Audiovisual, com 16,8 milhões.

O governo anunciou ainda um conjunto de prioridades gerais para a política cultural de 2020, que incluem a "transformação digital" do património museológico e cultural, o apoio "às artes e à criação artística" no seguimento do Plano Nacional das Artes, anunciado no OE2019, e a promoção dos "setores estratégicos do cinema, audiovisual e media".

Entre as medidas concretas estão a remoção da tauromaquia da taxa de IVA para a Cultura de 6% (voltando esta a estar sujeita à taxação de 23%), a revisão do contrato de concessão da RTP (mantendo-se o seu atual modelo de financiamento) e a proposta de criação de uma Lotaria do Património (cujo lucro reverteria para a reabilitação cultural).

Apesar da subida generalizada em praticamente todos os setores – o documento chega a dizer que, excluindo a RTP, a despesa com a cultura "cresce 23% face à execução estimada para 2019" –, os valores continuam abaixo do reivindicado pelo setor cultural português.

Uma semana após mais de 300 artistas nacionais se terem manifestado por 1% do PIB para a Cultura, o anúncio do orçamento cultural mantém os valores distantes da meta. A calcular-se pelo PIB de 2018, cerca de 200 mil milhões de euros, a percentagem destinada à Cultura ficar-se-ia pelos 0,26%.

Apesar das declarações de António Costa, que em Guadalajara disse que "o orçamento do próprio Ministério da Cultura excede 1% do Orçamento Geral do Estado", os valores deste ano representam apenas 0,65% do OE2019, ou cerca de 0,25% do PIB português.

Ainda assim, com o OE2020, o executivo compromete-se "com o objetivo de atingir, ao longo da legislatura, 2% da despesa discricionária prevista no Orçamento de Estado".