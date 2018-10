Pedro Siza Vieira diz que este "é um Orçamento de continuidade e de futuro". O Governo já não esconde que olha para lá das eleições de 2019.

"Um Orçamento de continuidade e de futuro". Foi assim que o ministro da Economia, Pedro Siza Veira, apresentou a proposta de Orçamento do Estado para 2019.



Para o governante, "esta proposta de lei de Orçamento do Estado tem uma história e uma trajectória".



"A história é aquela que se iniciou há três anos", quando PS, BE, PCP e PEV assinaram os acordos que permitiram a estabilidade do Governo. "A trajectória é aquela que a partir de hoje se projecta para o futuro". E esse, defende Siza Vieira, é feito sobre "bases sólidas", para "lançar num processo de crescimento saudável e sustentável".



Num discurso em que por várias vezes frisou as "contas certas" do Governo e a sua "rigorosa gestão das contas públicas", Pedro Siza Vieira falou nas "renovadas apostas na habitação, nos transportes públicos, na melhoria dos serviços públicos". Mas foi para as empresas a maior parte do discurso do ministro da Economia.



Pedro Siza Vieira considera que "as empresas estão mais fortes, menos endividadas e mais competitivas" e assegura que este "Orçamento continua a alargar os apoios ao investimento".



Entre as medidas de apoio às empresas, Siza Vieira destaca o desagravamento fiscal para as empresas que investem e reforçam os seus capitais próprios. Mas há outras medidas que, não sendo dirigidas directamente às empresas, o ministro acredita que vão ser também um apoio para o sector empresarial.



É o caso dos apoios ao regresso de emigrantes, que o governante acredita ser "também uma medida de apoio à captação de recursos humanos para as empresas".



Pedro Siza Vieira apontou também as medidas que considera irem ajudar ao desenvolvimento do interior do país, considerando que "atrair investimento que crie emprego e retenha população e uma imperativo nacional".



Entre estas medidas, destacou os apoios fiscais às empresas que se fixem no interior e as "propostas de incentivos à mobilidade geográfica dos funcionários públicos", bem como os incentivos para os estudantes no interior.