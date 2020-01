Foi um primeiro dia de congresso sentimental. Francisco Rodrigues dos Santos ganhou em aplausos. Pires de Lima foi apupado e despediu-se com um "até sempre".Medo. Vergonha. Falta de respeito próprio. Tristeza. Mágoa. Sentados no divã da reunião magna, os principais dirigentes nacionais do CDS foram descrevendo um e outro e outro sentimento durante todo o sábado.Assunção Cristas foi a primeira a assumir o aspeto confessional: "Falhei". João Almeida quiz revelar o que lhe vai "na alma". Francisco Rodrigues dos Santos expôs a "moção que é o [seu] punho e o [seu] rosto". "Chicão" aqueceu definitivamente mais a sala -- e que fria que ela esteve.Os generais que estão com João Almeida (Nuno Melo, Pedro Mota Soares, Diogo Feio) foram descrevendo a desunião que sentiram nesta campanha interna."Quando vejo os ataques aos nossos melhores, não gosto e fico triste", confessou Nuno Melo. "Ouvi muitas vezes muitas coisas que tive vontade de [reagir]. Não vou falar das mais hardcore, mas quem não se sente, não é filho de boa gente", lamentou-se Cecília Meireles. "A mim custa-me muito ouvir dizer, neste palanque, que há uma direita cobarde. Há quem hoje tenha vergonha desse tempo [em que o CDS foi governo]. O CDS não foi cobarde quando ajudou o País a sair da bancarota. O CDS não é cobarde quando põe os interesses de Portugal acima dos seus", acrescentou Luís Pedro Mota Soares, que integrou esse mesmo executivo.Cecília e Mota Soares discursaram antes de António Pires de Lima, que subiu ao palco pelas 18h51. Nuno Melo, depois. E esse detalhe importa: o ex-ministro da Economia dirigiu o seu discurso a Francisco Rodrigues dos Santos e a sala, que todo o dia o acarinhou, apupou-o."Francisco Rodrigues dos Santos, se te queres dar ao respeito, começa tu por mostar respeito pelos teus adversários." Os militantes não gostaram. Mas Pires de Lima continuou: "Que demos tempo ao partido para apurar a sua cultura democrática". Os apupos regressaram.Diogo Feio, logo a seguir, recordou o célebre congresso do Palácio de Cristal (foi aliás, pelo menos, o quinto a evocar essa memória): nessa ocasião, "os apupos estavam lá fora. Nunca nos apupámos uns aos outros. Não devíamos ser um partido unipessoal" -- a que Chicão respondeu, referindo-se "ao nosso partido"; também falara durante a tarde no "povo do CDS", as bases, desde as aldeias. João Almeida também já usara essa fórmula, minutos antes: "Este CDS [que apupa e não aceita opiniões distintas] não é o nosso CDS."Depois, Adolfo Mesquita Nunes: "Ao longo da minha vida, ouvi muitas coisas de que não gostei e nem por isso apupei".A lição veio de Lobo D'Ávilla, um candidato que reúne um grupo claramente menor de apoiantes, mas que pediu "união" em torno do seu nome; pelo "respeito próprio" do CDS. "É um clima de crispação que há muito não via. (...) Para este CDS fracionado? Não é por aqui. Não é assim que se conquista o eleitorado órfão do centro direita. Não é assim que o CDS volta a ter utilidade no país e nas escolhas dos portugueses."O CDS está agora a refletir no divã. Domingo, um novo líder será entronizado.