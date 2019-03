O secretário-geral do PCP não assume se a Coreia do Norte é uma democracia ou se o presidente venezuelano é um ditador. Mas distancia o PCP de ambas as ideologias.

Jerónimo de Sousa não conseguiu responder com um "sim" ou "não" quando questionado sobre se a Coreia do Norte é um regime democrático ou não. "É uma opinião", respondeu o secretário-geral do Partido Comunista Português, acrescentando ainda: "O que é a democracia? Primeiro tínhamos de discutir o que é a democracia".



Questionado, em entrevista ao site Polígrafo, se o PCP sente algum grau de solidariedade para com o regime norte-coreano, Jerónimo de Sousa reconheceu aquele país como uma nação "com vontade de atingir o socialismo", mas com "diferenças e até divergências" do PCP. Jerónimo deixou ainda críticas à "cultura de personalidade que prevalece muito" no regime comandado por Kim Jong-Un.



Posteriormente, confrontado com a pergunta: "E incomoda-o o facto de a Coreia do Norte não ser uma democracia?", Jerónimo respondeu: "Eu não fazia essa classificação de ser ou não ser". O secretário-geral do PCP refere que o "projeto de sociedade" que o seu partido tem "seria com certeza bem diferente do modelo da Coreia do Norte".



Confrontado de novo com a pergunta sobre a classificação do regime norte-coreano como uma democracia, Jerónimo respondeu: "O problema não é esse. O que é a democracia? Primeiro tínhamos de discutir o que é a democracia".



Na entrevista, publicada esta segunda-feira, Jerónimo disse que "o PCP defende uma democracia avançada tendo em conta os valores de Abril, sem perder a perspetiva da construção do socialismo".



Em 2003, ainda antes da subida de Kim Jong-Un ao poder, o então líder do grupo parlamentar do PCP Bernardino Soares, em entrevista ao Diário de Notícia, hesitou em responder se a Coreia do Norte era de facto um regime democrático: "Tenho dúvidas de que a Coreia do Norte não seja uma democracia". Estas declarações foram contestadas pelo partido e mais tarde, o deputado comunista Lino de Carvalho garantiu em declarações à TSF que "não tinha dúvidas de que a Coreia do Norte não é uma democracia".



Maduro é um ditador? "Foi democraticamente eleito"



Outro regime comunista que é abordado na entrevista é o da Venezuela. Quando confrontado com o facto de ter enviado os parabéns pela eleição a um alegado ditador - Nicolás Maduro, o presidente venezuelano -, Jerónimo responde que o PCP diverge "dessa apreciação", lembrando que Maduro é "um presidente eleito".



Sobre as alegadas fraudes eleitorais que terá havido no processo, Jerónimo responde: "Houve eleições democráticas onde houve um resultado, e esta é a razão da saudação. Mal ou bem, Maduro foi eleito", acrescentando ainda: "Acho graça que, quando o resultado não convém, haja sempre fraudes".