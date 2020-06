presidente do CDS,





O presidente do CDS-PP caracterizou esta vandalização de "cobarde", considerando que a estes "destruidores de estátuas não move qualquer intuito de debate". "A maioria é movida pela cultura do ódio, pela ignorância e por agendas que pretendem fazer um insulto gratuito à nossa história", vincou o líder dos centristas.







O líder centrista considerou "urgente" dar resposta aos "vândalos" e fazer com que a lei e a ordem se cumpram, afirmando ainda a necessidade de defender a história portuguesa, protegendo-a dos "manipuladores e do terrorismo cultural". O líder demissionário do Chega, André Ventura, segui na mesma onda do que o líder centrista, defendendo uma "equipa policial especial" para lidar com este fenómeno.



Numa nota entregue no Parlamento e dirigda aos gabinetes do primeiro-ministro e do ministro da Administração Interna refere que se sucedem "os casos de ameaças e efetivo vandalismo a estátuas, monumentos e locais de elevada simbologia histórica e cultural". O deputado do Chega salienta que a Constituição atribui ao Estado o dever de "proteger e valorizar o património cultural do povo português" e questiona o Governo sobre "que rol de medidas estão previstas no sentido de reprimir e prevenir este tipo de ações, nomeadamente tendo em conta, que o contexto nacional e internacional favorece a sua continuidade e até o seu agravamento".



André Ventura considera ainda ser de "igual importância" saber se o Governo está disponível "a criar uma equipa policial especial de dissuasão deste fenómeno que envolva várias polícias e que permita a ação rápida e sem dar hipótese de réplicas". Nas redes sociais, como tem sido habitual, o líder do Chega foi menos cordial e escreveu que "só o Chega protegerá Portugal dos vândalos anti-racistas. Destes - que destroem estátuas - e dos políticos que os protegem e incentivam", afirmando ainda que a pichagem da estátua "é uma declaração de guerra aos portugueses de bem".



A coordenadora do Bloco de Esquerda afirmou que a "pichagem" da estátua do padre António Vieira foi uma tentativa de "descredibilizar" o movimento anti-racista que saiu à rua no seguimento a morte do norte-americano George Floyd. "Não faço a mínima ideia de quem é que achou boa ideia fazer uma pichagem na estátua. Quem o fez, tenta descredibilizar o movimento anti-racista, porque essa seria sempre a pior forma de lançar o debate", apontou Catarina Martins.



Também o PCP condenou a vandalização da estátua no Largo Trindade Coelho. "Importa não permitir que este acto sirva para animar e inculcar na sociedade portuguesa um clima de conflitualidade racial sem sentido, iludindo o que o colonialismo representou do ponto de vista económico e de classe em toda a sua dimensão", lê-se num comunicado.



"Jamais obteremos uma resposta naquele que foi um ato absolutamente censurável como vandalizar a estátua do padre António Vieira", afirmou, num comunicado, em vídeo, a líder parlamentar do PAN, Inês Sousa Real, um dia depois da vandalização da estátua, pintada com a palavra "coloniza", em tinta vermelha.



Instalada no Largo Trindade Coelho, próximo da zona do Bairro Alto, a instalação da estatua do padre António Vieira resultou de uma parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Santa Casa da Misericórdia, cuja sede se localiza naquele largo. No dia da inauguração, a 22 de junho de 2017, o presidente da câmara, Fernando Medina, disse tratar-se de uma homenagem fundamental a "uma das maiores personalidades do pensamento" português até agora sem "a devida expressão de reconhecimento" na cidade.



PS, PSD e Os Verdes ainda não se manifestaram oficialmente sobre a desfiguração da estátua, apesar do autarca de Lisboa, Fernando Medina (PS), ter declarado que a "melhor resposta aos vândalos é a limpeza", partilhando fotografias da limpeza da estátua.



Esta quinta-feira, dia em que se assinalava o feriado do Corpo de Deus, a estátua do padre António Vieira em Lisboa, foi vandalizada, tendo sido sprayada tinta vermelha na face da estátua e pinchelada a palavra "descolonizar" na sua base. Esta ação remete para a destruição e desfiguração de estátuas que tem vindo a acontecer nas últimas semanas em resposta contra a morte de George Floyd, morto por um políca nos EUA e que voltou a colocar a discussão sobre o racismo no centro da atenção pública.Os partidos portugueses apressaram-se a responder, alguns mais veemente do que outros.A declaração mais explosiva foi a do