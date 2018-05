Na verdade, sim, o PS lutou contra a corrupção mas apenas em 1995. Foi sol de pouca dura. Saídos das maiorias absolutas de Cavaco Silva, António Guterres ganhou as eleições legislativas de 1995 com a maior maioria simples de sempre - o tal empate técnico de 115 deputados socialistas contra os outros 115 dos restantes partidos parlamentares. No calor da vitória, ainda antes da posse, Guterres prometeu o famoso no jobs for the boys, frase que ficou célebre numa reunião da comissão política, e uma "ruptura ética" que colocasse as obrigações de transparência política na agenda.

O PSD de Cavaco, mergulhado numa sucessão interminável de escândalos na segunda maioria absoluta (1991/1995), hostilizou o Ministério Público e Cunha Rodrigues. Não deu meios técnicos nem humanos e procurou travar a capacidade de investigar os crimes económico-financeiros. O PS, pelo contrário, abriu pontes de diálogo e prometeu consolidar o Ministério Público. Primeiro, com Vera Jardim, depois com António Costa na pasta da justiça.

O negócio com Cunha Rodrigues

Dotado de uma enorme capacidade de actuação no campo mediático e político, Cunha Rodrigues travou todas as lutas pela conquista e reforço da autonomia do Ministério Público. Pela consagração legal e pelos meios dessa autonomia, essencial a uma saudável separação de poderes. Foi mesmo mitificado, pelo PSD de então, como o chefe de um tenebroso grupo de adversários do governo e do partido. Cavaco foi ao ponto de o considerar uma perigosa "força de bloqueio" ao seu Governo. Com o PS, à cautela, Cunha Rodrigues negociou tudo antes das eleições. Por isso, depois da vitória, foi quase natural que o PS assumisse como suas as causas do MP, reforçando uma relação que era tributária do prestígio adquirido por Almeida Santos junto das magistraturas, na construção do sistema judicial a partir de 1974 e 1975.

Na campanha de 1995, António Guterres teve então a sua lua de mel com Cunha Rodrigues. O PS deu a Cunha Rodrigues o que o PSD negara: a finalização do estatuto e da lei orgânica do Ministério Público, o núcleo de assessoria técnica da PGR, ainda que apenas com quatro ou cinco peritos, instrumentos essenciais de consolidação da autonomia e independência, tando da magistratura do MP em si como das investigações. Um dos secretários de estado da justiça, Matos Fernandes, chegou mesmo a ser indicado pelo então todo-poderoso procurador-geral da República. O ministro da Justiça, Vera Jardim, tinha um total sintonia com Cunha Rodrigues.

O fim da lua de mel

A lua de mel, porém, foi sol de pouca dura. No final do consulado guterrista, em 2002, alguns sectores do Partido Socialista, sobretudo autarcas tocados por investigações, viriam a dizer o mesmo que Cavaco dissera antes e retomam a tese da força de bloqueio, acabando por ser António Costa enquanto ministro da Justiça que acaba a negociar a saída de Cunha Rodrigues, já em 1999. O casamento do PS com Cunha Rodrigues não lhe rendeu a impunidade quando alguns dos seus dirigentes e autarcas começaram a ser enredados em investigações judiciais, sobretudo autarcas.

O procurador-geral pôs na agenda do escrutínio público o que considerava serem os problemas de funcionamento deficiente da PJ – escutas telefónicas a mais, demasiados inquéritos pendentes, distribuição de meios pouco racional – e evidenciou sempre que pôde a disparidade de instrumentos de trabalho entre a PJ e o Ministério Público.

O objectivo era claro: assim tornava evidente que, apesar de ser olhado como o todo-poderoso-procurador-geral-da-república Cunha Rodrigues não tinha mais poder de intervenção nos processos do que a polícia, detentora de muitos mais meios. Ficava claro que, em Portugal, o procurador-geral não podia sequer destacar um agente de polícia para investigar um caso ou requisitar uma viatura. Mais: as acções inspectivas à PJ foram habilmente utilizadas para criar a ideia de que jamais o crime económico seria atacado se o seu combate dependesse apenas desta polícia. E isso o governo do PS não conseguiu mudar. Esta guerra com a PJ viria a culminar no célebre episódio em torno da investigação à universidade Moderna que conduziu à demissão de Fernando Negrão, magistrado judicial que liderava aquela polícia de investigação criminal. A partir daí começaram a cavar-se as diferenças radicais entre Cunha Rodrigues e o PS.

As razões deste combate radicam mais na história e no imperativo de alterar o seu curso na área da tutela da acção penal do que propriamente num projecto de poder pessoal. Cunha Rodrigues podia ter criado em Portugal um ambiente próximo do que se verificou em Itália com a Operação Mãos Limpas, entre 1992 e 1994, mas recusou sempre tal cenário. Isso foi o que o sistema político, não apenas o PS, conquistou de Cunha Rodrigues. Recusou sempre a ideia de emergir como uma espécie de salvador que lhe abrisse as portas do poder político. O seu projecto sempre passou mais por consolidar o Ministério Público.

Ministério Público fora das prioridades

Para trás ficava a cultura de vinculação orgânica e obediência cega do Ministério Público ao Estado, quer pela vocação inicial de representante dos interesses da Coroa junto do Supremo Tribunal de Justiça – como nasce o cargo de procurador-geral em 1832 – quer pela sua enorme fragilidade durante o Estado Novo, que assegura uma neutralidade passiva à ditadura. Por esse época, o Ministério Público era uma magistratura vestibular e reinava o critério da pura escolha para recrutar quadros superiores. Era, como assinala o próprio Cunha Rodrigues no livro "Em Nome do Povo", editado em 1999, uma "magistratura de aspirantes a juízes e governada por juízes" que não consolidaria jamais a sua identidade. Ou seja, o Ministério Público só verdadeiramente emerge como uma magistratura autónoma já no quadro de uma verdadeira refundação no pós-25 de Abril de 1974.

Como a história demonstra, porém, a construção de um Ministério Público apetrechado de meios técnicos e humanos e de uma autonomia real também não esteve nas prioridades mais imediatas do regime democrático. E essa foi uma das principais causas do prolongado pântano que vivemos há pelo menos trinta anos, com investigações que se abrem por força do incontornável princípio da legalidade – todos os crimes são para investigar, desde que indiciados – mas que se eternizavam pela falta de meios técnicos e humanos, pela falta de lei que fizesse a previsão do crime e da sanção do crime a investigar, por causa do sigilo bancário, da inexistente cooperação judiciária internacional e de muitos outros factores.

O choque com Sócrates

Todo o património do governo de Guterres no capítulo da luta contra a corrupção acabou por ser praticamente destruído – pelo menos em termos reputacionais para o PS – com os governos de Sócrates. Desde o primeiro momento, Sócrates, acolitado pelo então deputado Ricardo Rodrigues e por dois ministros – Alberto Costa e Alberto Martins – que aceitaram passivamente ser despojados dos poderes próprios da pasta, traçou o objectivo de "partir a espinha ao Ministério Público". Daí para cá, a história é mais conhecida e culmina na ideia de "embaraço mútuo" que Sócrates usou para descrever a falta de apoio recebido agora pelo PS na sua luta contra a justiça e de um partido mergulhado na crise existencial de ter um ex-líder acusado de trinta e um crimes, de corrupção a fraude fiscal qualificada.