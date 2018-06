Relacionado PJ fez buscas na Câmara Municipal de Oeiras

No comunicado emitido pela autarquia, estes referiam que "a única deliberação camarária neste âmbito" tomada enquanto Isaltino exercia funções no município data de Janeiro de 2010 e é relativa à "proposta remetida pela Silcoge de celebração de contrato de execução do Plano de Pormenor do empreendimento denominado Porto Cruz - Plano de Pormenor de Margem Direita e Foz do Rio Jamor!".

A Associação Vamos Salvar o Jamor considera que o projecto aumenta o risco de cheias na zona, a destruição do areal e o agravamento do trânsito e ruído.

A Polícia Judiciária efectuou buscas na Câmara Municipal de Oeiras esta quarta-feira, informou a Procuradoria Geral Distrital de Lisboa. O actual vice-presidente da autarquia, Francisco Rocha, confirmou as buscas, mas acrescentou que a presidência é "totalmente" alheia aos factos. Segundo um comunicado emitido esta tarde pela autarquia, a PJ estará a investigar o projecto Porto Cruz que foi aprovado em 2014, ainda antes de Isaltino Morais voltar às funções no município. Na data referida quem estava à frente da autarquia era Paulo Vistas, ex-número dois de Isaltino.O projecto Porto Cruz, do Grupo Sil, prevê a construção de um mega empreendimento no Vale do Jamor, junto ao rio, com oito edifícios (entre os quais três torres), uma marina, áreas comerciais e habitação, informa o jornal Expresso. O projecto implica que se proceda a um desnivelamento da linha férrea e da Avenida Marginal que possa permitir a criação de uma ligação pedonal do Jamor à zona ribeirinha.A Procuradoria-Geral informou que as buscas desta quarta-feira fazem parte de uma investigação a suspeitas relacionadas com os crimes de "corrupção passiva e activa, abuso de poder, tráfico de influência e participação económica em negócio".O projecto é apelidado pelos moradores da zona como "Dubai do Jamor" e o projecto de imediato críticas e a criação um movimento cívico – Associação Vamos Salvar o Jamor - contra a sua construção. Este projecto criticou a atitude da direcção de Isaltino, escrevendo na sua página de Facebook que "a "actual presidência" não pode dizer que é alheia a este processo, pois o pai/padrinho deste mega projecto imobiliário é precisamente o actual presidente: foi ele que o acarinhou, empurrou pelas secretarias e fez aprovar, sabendo perfeitamente que violava a lei".O primeiro projecto para esta construção foi apresentado em 2004 e demorou dez anos a ser aprovado, por Paulo Vistas que disse então à Lusa que o projecto punha fim a um "tema muito polémico" devido à suspeita de acumulação de amianto e risco para a saúde pública na antiga fábrica. "Finalmente, vai-se requalificar uma zona degradada, abandonada e desprezada", sustentou.