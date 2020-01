A amizade de Manuel Henriques Nazaré e António de Oliveira Salazar começou com uma mentira piedosa. O médico-analista fora chamado a São Bento por Eduardo Coelho, seu médico pessoal. A sua tarefa seria recolher sangue do presidente do Conselho -- algo que o técnico anterior, talvez enervado pela figura, tentara sem sucesso, picando-o cinco vezes."As minhas veias são muito difíceis de apanhar, não são?" Não eram, mas Manuel Henriques Nazaré manteve a ilusão: "São sim." E foi tão exímio na técnica que o paciente exclamou: "É um príncipe." E assim começou uma amizade que duraria quase uma década e meia até à morte do ditador, que insistiu (e muito) para que o médico fosse o primeiro deputado negro da Assembleia Nacional e o convidaria para governador-geral de Moçambique, onde nasceu em 1911. Se Nazaré não conseguiu recusar o primeiro convite, recusaria o segundo e proporia até o nome de Baltasar Rebelo de Sousa.