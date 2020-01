O povo do CDS é quem mais ordena

Ricardo, Américo e Albano estão reunidos à beira de um carrinho da Confraria do Leitão da Bairrada. O flute de espumante na mão marca a pausa de final da manhã, por esta altura José Ângelo Pinto apresenta a sua moção – "quem é este que está a falar?", ouve-se de um congressista de cabelo puxado para trás a perguntar afastando-se a passos largos da sala, "é o tipo de Gondomar", responde-lhe com pouco interesse o amigo de casaco padrão Burberry, mais preocupado com os protestos do estômago do que com o que se passava àquela hora no palco do 28º Congresso do CDS-PP.

Saíram ambos do pavilhão sem parar no leitão, onde Ricardo, Américo e Albano continuavam a trocar impressões, já de guardanapos limpos e copos vazios. Vieram de Vila Nova de Gaia, o mais novo tem 37 anos, o mais velho 64, gerações diferentes em uníssono no apoio a Francisco Rodrigues dos Santos. "Temos que dar oportunidade aos jovens e dar sangue novo ao partido", diz Américo, o mais velho, que não teme a possível inexperiência dos 31 anos de Chicão: "O ser novo mostra ambição".

"É o único candidato que nos garante o futuro"

Uma ambição que se espelha no núcleo da Juventude Popular de Famalicão, representado pelo grupo de amigos de Zé Miguel. Eles, encostados a um canto do centro de congressos a gozar de uns minutos de ar fresco entre moções, como os alunos na escola a matar o tempo antes de a campainha voltar a tocar para dentro, mostram-se firmes no apoio ao "único candidato que nos garante o futuro". Sem dizer o nome, deixam no ar a evidência que deveria ser certa, "o Francisco claro", lá esclarece Zé Miguel após um breve silêncio atrás dos seus óculos de sol escuros. "É o único capaz de trazer novidade ao partido". O único que defende o ambiente, a digitalização, que combate a corrupção, que defende a autoridade dos professores na sala de aulas, "porque nós todos estudámos e agora parece que os alunos não podem chumbar", remata Zé e os seus, com a fogosidade dos 18, 20, 26 anos estampados na cara, fogosidade levada, minutos depois, para a sala do Congresso.

É que Francisco, escudado pelos seus apoiantes, que se espalharam estrategicamente por vários pontos da sala – ao contrário dos candidatos anteriores que ora juntaram os seus apoiantes à frente, como João Almeida, ou à esquerda, como Filipe Lobo D’Ávila (eram bem menos) – foram responsáveis pelo maior bruaá da manhã. O candidato apresentou-se em palco "completamente livre e solto", discursando com a mão em riste e o volume em crescendo para "impedir a falência do partido". "Não somos um produto de contrafação", disse, nem "um objecto político não identificado". Acabou em apoteose, com aplausos e uivos barulhentos, algo que até à militante Sara Duarte, "incondicionalmente Chicão desde sempre", surpreendeu: "Estava à espera de algo estrondoso, mas não estava à espera de tanto".

O sentimento da militante de Braga, de 46 anos, estende-se como imparável corrente eléctrica a outros militantes. Uns mais novos, como Afonso e Tomás, ambos de 19 anos, o primeiro de Lisboa, o segundo de Braga. Tomás vê em Francisco a "afirmação de um sentido de utilidade do partido", Afonso olha para o líder da JP e vê nele a matriz identitária do CDS, "os valores base do partido que têm de ser defendidos". Uns mais velhos, como Maria Eugénia, militante de 70 anos de Canas de Senhorim, lenço à volta dos ombros – "sou do CDS desde que começou", era já apoiante naquele Congresso do Palácio de Cristal lembrado por todas as fações que se apresentaram em Aveiro, conservadoras, liberais, democratas-cristãs, unidas neste ponto contra o "cerco da Esquerda". Para esta militante é importante apoiar "a gente mais jovem", aquela que vai deixar de se "acomodar ao PSD", uma preguiça que condena. "Está tudo por fazer", atira para o ar, sem explicar o que significa este tudo vago. Certo é que Chicão "sabe o que quer" e nessa postura confiante Maria Eugénia deposita o seu voto e a sua consolação.

O mesmo se passa com Diogo, Paulo e António que questionados sobre quem iriam apoiar atiraram sem hesitações: "Francisco, Francisco, Francisco". Os três militantes de Santa Maria da Feira, de 41, 48 e 54 anos respectivamente, reconhecem em Francisco um "líder carismático, energético, independente": "O aparelho ainda manda, os barões estão preocupados", mas para estes congressistas é quase certo que Chicão vai sair de Aveiro como o novo líder do CDS-PP.

"Não queremos levantar o Congresso, queremos levantar o partido"

Se no campeonato dos decibéis o líder da JP sai claramente vencedor, na moderação e na serenidade é Filipe Lobo D’Ávila que recolhe maior apoio. "Tem um discurso mobilizador e sem exclusões" e não entra em "radicalismos" como outros candidatos, diz Jorge Alexandre Almeida, de 52 anos, pose hirta atrás de uns óculos redondos tigresa. "Que outros?" perguntámos e em troca recebemos um arregalar de olhos, "é mesmo preciso dizer?". Nesta altura entra na conversa uma saudação nazi, "só faltava ter acabado assim", diz incrédulo outro militante referindo-se com desdém ao discurso galvanizante de Chicão. E o grupo à sua volta concorda, incluindo José Pedro Lencastre, de 18 anos, iniciante nesta vida partidária. Ao lado do pai, José diz que é a paixão "pelos valores e pelas touradas" que o ligam ao CDS. E dúvidas houvesse, vira-se de costas para mostrar a sua jersey com o símbolo do grupo "Bullfight Albufeira" onde se lê, num escudo à volta de um touro, as palavras "Tradição, Arte e Cultura".

Sem jersey ou brasão preso por alfinete à lapela, elemento identificável nos blazers dos barões do partido – ou pelo menos naqueles que admitem que "têm berço", como ouvimos aqui e ali – Duarte Nuno, militante de 43 anos das Caldas da Rainha, expressa com calma convicção o seu apoio ao sobrinho-tetraneto do 1.º Conde de Valbom, ou seja, a Filipe Lobo D’Ávila: "Ele é capaz de fazer a ponte, tem um discurso de menor cisão", enaltece, ao mesmo tempo que aponta a liberdade pessoal e empresarial como valores que gostaria de ver reforçados no pós-congresso.

Entre os notáveis, Almeida é o candidato certo para unir o CDS

Já com todas as moções estratégicas globais apresentadas, a discussão da tarde polarizou as opiniões entre os nomes Francisco e João. E este último - que também seduz militantes anónimos como Joaquim Pedro Lopes, o militante de 59 anos que já conheceu o partido em formato "táxi e uber" e que se passeia por Aveiro com a sua samarra alentejana aos ombros, sinal de orgulho eborense – é o mais eficaz a amealhar o apoio dos notáveis do partido. Desde Cecília Meireles, a líder parlamentar ovacionada "sempre à disposição do partido" a Telmo Correia e Pedro Mota Soares, acutilante a afirmar que o "CDS não precisa que ninguém venha aqui dizer o que somos", João Almeida é apontado como o melhor candidato para o CDS e para Portugal. Aquele que está "mais preparado para liderar e unir o partido". João Almeida agradece as palavras, ora abraçando Cecília, ora aplaudindo de pé, aguentando-se firme mesmo quando os apoiantes de Chicão fazem a terra tremer no pavilhão, em exaltações apaixonadas próprias de uma claque que não arreda pé até ao apito final. Não fossem as pontuais palavras de apoio a Lobo D’Ávila e esqueceríamos que a luta não é a dois – é a cinco na verdade, se bem que de Abel Matos Santos e de Carlos Meira, o candidato que se apresentou do povo e gritou "Viva Viana, Viva o Alto Minho", pouco ou nada se ouviu falar.