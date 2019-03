O caso representa um marco importante nas relações entre Angola e Portugal. Mas o caso marcou também o início de jogos de bastidores e de poder e o despontar de várias personagens que fazem parte da história que a SÁBADO vai agora contar por capítulos.

O testemunho aconteceu na tarde de 15 de julho de 2009, na então sede do combate ao crime económico da Polícia Judiciária (PJ) que ficava a pouco mais de 200 metros do edifício do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), no centro de Lisboa. Sem a presença de qualquer representante do Ministério Público (MP), a partir das 14h45, o inspetor Bruno Miguel começou a registar as declarações do antigo governador do Banco Nacional de Angola, Generoso Hermenegildo Almeida.



Tal como sucedera em outras inquirições que a PJ já fizera de forma sigilosa no processo-crime sobre o negócio da primeira tentativa de Angola em comprar um banco português, o relato da história pelo economista angolano recuou bastante no tempo, a 1994 – apenas seis anos após a fundação do Banif (o banco-alvo do interesse de Angola) pelo banqueiro Horário Roque a partir de uma pequena instituição financeira quase falida, a Caixa Económica do Funchal.



"Perguntado, refere que estava fora de Angola quando..."



