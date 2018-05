O mestre Marcelo, o alfa Costa e o racional Rio

Duas especialistas em comunicação verbal e não-verbal dão notas aos políticos portugueses e analisam a forma como se relacionam (vídeo).

António Costa, com o seu estilo dominante, e Rui Rio, que é um lógico com pouca emoção, cumprimentam-se sem naturalidade. No debate com Assunção Cristas, o Primeiro-ministro imprime um estilo (lá está) dominante – talvez até com alguma animosidade. Apesar de também parecer, nos gestos e na voz, que ensina lições a Catarina Martins, dá sinais de gostar dela e que Jerónimo não lhe causa nenhum stress (será que lhe é indiferente?). E Marcelo Rebelo de Sousa? Sem surpresas, é mestre na comunicação.



Eis em resumo curto da análise feita por Irina Golovanova, especialista em comunicação não verbal, e Inês Moura, vocal coach, à forma como os principais políticos portugueses comunicam (no geral e entre si).



