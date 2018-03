Desafiada via telefone por Paulo Portas para entrar no partido, a presidente do CDS é ambiciosa, obsessivamente organizada e nunca faz horas extras.

Legislativas, 2009: Paulo Portas anda em campanha com Assunção Cristas, praticamente desconhecida. Chama uma repórter da SÁBADO, faz questão de lha apresentar: "É a drª Assunção Cristas e fixe bem este nome, que ela ainda vai mandar no CDS." Janeiro de 2016: com Portas fora da liderança, há uma sucessão por resolver e Cristas é candidata, até agora a única: "A decisão [de se candidatar] estava tomada há muito tempo", assegura um próximo. Houve um compasso de espera, Cristas quis "aguardar pela reflexão de Nuno Melo" e manteve-se em contacto com ele. Mas já sabia que queria ser candidata – "sem angústias nem ansiedades", diz a mesma fonte. Vai, muito provavelmente, mandar no CDS.



Estrela da televisão

Recuemos no tempo. Poucos dias depois de Assunção Cristas ter aparecido pela primeira vez na televisão, em 2007, Paulo Portas almoça com Bagão Félix e pergunta-lhe se viu o Prós e Contras dessa semana, sobre o referendo à Interrupção Voluntária da Gravidez. Quer ouvir a opinião do ex-ministro da Segurança Social acerca de uma professora desconhecida que se destacara nesse debate televisivo, a quem enviaria uma mensagem de telemóvel poucos dias depois. "A ideia foi desafiá -la para entrar no partido, achava que personificava bem os valores da democracia cristã. Aquilo foi pesca à linha do dr. Paulo Portas, não foi de arrasto", recorda à SÁBADO.



A história deu que falar nos corredores da sede do partido. Bagão Félix já a conhecia porque tinham feito ambos parte de um movimento contra a despenalização da IVG, mas no CDS-PP ninguém sabia ao certo quem era Assunção Cristas. Nuno Magalhães recorda-se de ter chegado ao Largo do Caldas para uma reunião da Comissão Política e de ter cumprimentado "uma rapariga que desconhecia". "Não sabes quem é?", perguntou-lhe um colega. E acrescentou: "É a do SMS."



O SMS de Paulo Portas assinalou a chegada de Assunção à política. Poucos diriam que ao fim de oito anos estaria a concorrer para a liderança, mas fontes contactadas pela SÁBADO dizem que, entre os potenciais candidatos, "Cristas foi a que mais vontade mostrou." E "essa determinação é essencial para ser líder", afirma um colega da bancada parlamentar do CDS.



Assunção assusta-se pouco com áreas que não conhece. Quando Portas a convidou para ministra, ela desafiou um amigo, colega de faculdade e padrinho de casamento, diplomata, que estava colocado em Tóquio: "Tens de vir para meu chefe de gabinete." Duarte Bué Alves ainda objectou, quando soube que a área era a Agricultura e Ambiente: "Mas isso não é a minha praia..." Não teve sucesso: Resposta: também não era a praia dela. "Vamos ter de aprender juntos", concluiu. Daniel Campelo, que não a conhecia e foi seu secretário de Estado, diz que foi isso que mais o surpreendeu: "Fiquei impressionado com a capacidade de aprendizagem dela em matérias que não conhecia. Lia os relatórios num dia e no seguinte sabia tanto ou mais do que quem os fizera."



A polémica do Atlântico

Um dos dossiês mais polémicos que teve de gerir enquanto governante foi a venda do Pavilhão Atlântico, que decorreu do processo de extinção da Parque Expo. Não mostrou dúvidas: disse a Vítor Gaspar, no início do mandato, que o pavilhão era para privatizar, não fazia sentido o Estado ser dono de uma sala de espectáculos. Levou a decisão a Conselho de Ministros (CM), escudada nos pareceres jurídicos e financeiros dos serviços, que apontavam na mesma direcção.



Com três concorrentes, adjudicou a venda ao consórcio que integrava o dono da Música no Coração, Luís Montez, genro de Cavaco Silva, a equipa de gestão do Pavilhão Atlântico e um fundo de capital de risco, o BES PME. A decisão foi fortemente criticada devido às contas da Música no Coração: como tinha sido possível a um empresário afundado em dívidas (em 2012, quando comprou o negócio, a Música no Coração tinha capitais próprios e resultados líquidos de vários milhões negativos) celebrar um negócio com o Estado no valor de 21,2 milhões de euros? Até que ponto não tinha havido favorecimento a Montez por causa da sua ligação familiar a Cavaco? E o facto de o marido de Cristas – o gestor bancário Tiago Machado da Graça – ter entrado nos quadros do BES em Abril de 2012, três meses antes da venda, teria influenciado a decisão favorável ao banco então liderado por Ricardo Salgado? À SÁBADO, o marido da ex-ministra garantiu que a sua entrada no BES aconteceu "em circunstâncias normais".



A controvérsia não comoveu Assunção: fonte do seu então gabinete explica que "esteve sempre muito confortável com a decisão que levou a CM, estava escudada nos serviços".



No Governo, a sua rotina era variada: de manhã via o clipping das notícias do dia no email, enviado pelos serviços, ouvia rádio no carro a caminho do Ministério, mas depois deixava o ruído informativo de lado. Usou pouco a sua secretária, preferia a mesa de reuniões. E estava pouco: reunia com os secretários de Estado em registo informal – tratavam-se por tu – depois dos conselhos de ministros, mas a pasta obrigava-a a deslocações frequentes. Usava o carro como escritório, despachando com adjuntos e assessores ou dando instruções por telefone.



O trabalho nocturno era raro: fazia questão de estar em casa à hora do jantar para estar com a família. E as reuniões também tinham hora para terminar: "Não havia encontros a começar às 18h sem hora para acabar." Quando teve uma filha, durante o mandato, chegou a fazer as reuniões com os secretários de Estado em sua casa. Era mais prático. Nuno Magalhães confirma: "Tem uma grande capacidade de trabalho mas a sua maior virtude é a organização. É muito metódica com a sua agenda e cumpre-a escrupulosamente, prepara bem o que quer dizer nas reuniões e a que horas vão terminar. É muito pontual."



O seu processo de decisão era em regra aberto e longo: ouvia muita gente, recolhia informação, delegava bastante e "não largava o osso", como lembra José Diogo Vasconcelos que foi seu secretário de Estado Adjunto, e que aponta um exemplo: "Conseguimos, por exemplo, que Bruxelas aceitasse que o Alqueva fosse financiado com fundos estruturais, coisa em que ninguém acreditava. E foi preciso ser persistente. E foi preciso ver isso com o ministro Vítor Gaspar, depois com o primeiro-ministro, cá, depois fazer lobbying em Bruxelas em ‘n’ reuniões, a tentar e a voltar a tentar convencê-los. Ela é tenaz."



Artigo originalmente publicado na edição n.º 612, de 21 de Janeiro de 2016.