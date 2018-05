Num discurso de 25 minutos brando Carlos César fez uma espécie de revisão da matéria dada.A voz de César (que foi reeleito presidente do PS com 96,3% dos votos) variou apenas no seu tom morno, sem novidades, ao referir-se ao combate pela transparência. "O combate pela transparência é um travão ao populismo. Deve coincidir com a valorização da política e dos políticos. É um dos mais valiosos contributos para a democracia. E [subiu o tom de voz] sempre foi e sempre será o combate maior do PS."De resto, passou em revista os últimos cerca de 900 dias de governação socialista. Disse-se, tal como o António Costa, orgulhoso dos feitos alcançados pelo partido, que está reunido durante o fim-de-semana na Batalha."Como todos os partidos e como todos nas nossas vidas vivemos momentos mais e menos felizes. Temos Presidentes da República, governantes, líderes regionais e locais de que nos podemos orgulhar. O-nos da nossa contribuição ao longo destas mais de quatro décadas em que estivemos na origem de impulsos reformistas essenciais e que integram os enormes progressos", começou por dizer no discurso de lançamento do segundo dia de trabalhos do Partido Socialista (que não será longo, acabará a tempo de todos irem assistir à final da Liga dos Campeões).O Presidente e também líder da bancada parlamentar referiu-se à economia e finanças públicas (os resultados, disse, citando estatísticas e a saída de Portugal do procedimento de défice excessivo), na saúde (mais médicos e enfermeiros), na educação (mas professores), mais investimento público, melhores políticas sociais (subida do salário mínimo prevista para o próximo ano)."Temos boas razões para pensar que estamos num bom caminho e para revigorar os nossos esforços nesse sentido. Vale a pena prosseguirmos ainda com maior entusiasmo", prosseguiu César, antes de pedir um "PS mais forte" nas eleições de 2019. Ainda assim, num ligeiro piscar de olhos, diria ainda aos parceiros da geringonça: "Sentimo-nos muito bem, muito confortáveis com essa colaboração frutuosa para o país."